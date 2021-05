Het contract van George Russell bij Williams loopt aan het einde van het huidige seizoen af, maar het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat de Engelsman een hernieuwde verbintenis aangaat bij het team uit Grove.

Russell is onderdeel van het Mercedes-opleidingsprogramma en toonde vorig jaar in Bahrein bij zijn invalbeurt voor het Mercedes F1-team aan dat hij klaar is voor het grote werk. Alles wijst erop dat hij vanaf volgend jaar Valtteri Bottas of Lewis Hamilton zal vervangen bij de stal uit Brackley. Waar die twee een eenjarig contract hebben, hoopt Russell dan wel een langjarig contract af te kunnen sluiten, net als collega’s Max Verstappen, Charles Leclerc en sinds vandaag ook Lando Norris.

“De positie waarin ik me nu bevind – als coureur met een aflopend contract – is uitstekend voor mij”, zo liet Russell optekenen in de persconferentie in Monaco. “Ik denk dat stabiliteit en een lange looptijd belangrijk zijn. Het is duidelijk te zien aan de mensen die de laatste tijd van team zijn gewisseld dat het moeilijk is om zo maar ergens in te springen en je aan te passen aan een nieuw team", vervolgde Russell zijn betoog. "Dus ik denk dat waar ik volgend jaar ook terecht kom, ik dat graag voor minstens een paar jaar zou willen. Het is belangrijk om die consistentie te hebben om te groeien en vooruitgang te boeken.”

Blij voor Norris

Die consistentie is Russell’s maatje Lando Norris inmiddels wel gegund. Norris maakte woensdagochtend bekend een “meerjarige overeenkomst” met McLaren te hebben getekend. Russell is oprecht blij voor Norris. “Hij heeft het de laatste tijd fantastisch gedaan, en McLaren doet het samen met Lando buitengewoon goed”, zei Russell. “Het wordt interessant volgend jaar. Ik denk dat ze [McLaren] een echte bedreiging kunnen vormen voor de topteams en voor het kampioenschap.”