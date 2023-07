Russell: Verdedigen Leclerc tijdens F1 Silverstone op het randje

In de openingsfase van de Grand Prix van Groot-Brittannië wisten Charles Leclerc en George Russell elkaar te vinden in de strijd om de vierde plek. De Mercedes-coureur leek op de zachtere band de snellere van de twee, maar de Monegask van Ferrari hield in de eerste achttien ronden stand op de mediums. Pas toen Leclerc de pits opzocht, kwam Russell in vrije lucht te rijden, om na zijn eigen pitstop halverwege de race weer achter de Ferrari terug te keren op de baan. Er volgde een kort en spectaculair gevecht, die Russell uiteindelijk in zijn voordeel beslechtte. Het leverde de thuisrijder uiteindelijk de vijfde plek en tien WK-punten op.

"Ik voelde me goed op de softs", zei Russell na afloop van de race over zijn openingsstint. "En het waren 28 ronden binnen één seconde van de auto voor mij. Ik denk dat ik nog langer door had gekund als ik in vrije lucht had gereden. Ik voelde me heel goed op die band, die voelde heel goed op onze auto. Ik deed mijn best om Charles in te halen, maar hij verdedigde op sommige momenten dubieus. Het had mijn race echter niet veranderd. Als ik hem had ingehaald, was ik waarschijnlijk nog eerder naar de pits gekomen. Beide McLarens waren dan naar binnen gekomen om mijn te coveren, dus dan was ik alsnog vijfde geworden."

Na een vraag van Motorsport.com ging Russell dieper in op de verdedigende acties van Leclerc. "Ik wilde remmen voor bocht 16, waar ik hem er aan de binnenkant naast wilde zetten. Precies in de remzone wisselde hij redelijk agressief van lijn. Dat mag volgens de regels niet en volgens mij heeft hij een tik op de vingers gekregen. Maar als je één inhaalkans krijgt en hij krijgt er een soort waarschuwing voor, dan is dat frustrerend." Tegelijkertijd voelt Russell ook niet de noodzaak om de zaak aan te kaarten bij de volgende rijdersbriefing. "Dat hoeft denk ik niet. Het was op het randje, maar ik moet nog naar de beelden kijken. In de auto voelde het op, zo niet over de limiet. Ik heb alleen nog geen herhaling gezien, maar ik maak me er niet te veel zorgen om."

Verrast door tempo McLaren op harde band

Na de door Kevin Magnussen veroorzaakte safety car-fase leek er voor Russell meer in het vat te zitten. Hij zat op mediums achter de McLaren-coureurs, die verrassend naar de harde band wisselden. "Ik dacht dat het duidelijk was en dat Lewis en ik op P2 en P3 zouden eindigen", verwachtte Russell dan ook. "Maar ik kon niet geloven hoe goed ze de banden aan de praat kregen. Als zij de softs op hun auto hadden gezet, had dat misschien niet zo goed gewerkt als bij ons. En als wij op de harde band hadden gestaan, werkte het waarschijnlijk niet zo goed als bij hun. Voor mij was medium-hard in ieder geval de verkeerde strategie. De soft was zeker de beste band. Ze zaten alleen een goede anderhalf, twee tienden voor ons."

Video: Russell weet Leclerc eindelijk te passeren in Silverstone