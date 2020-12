Russell hoopt dat Williams in '21 boven Haas en Alfa kan eindigen

Het is voor het derde jaar op rij dat de naam van Williams onderaan in de eindstand prijkt. Maar waar er in 2018 en 2019 nog puntjes werden gesprokkeld, bleef de teller in 2020 op nul. Zo beleefde het team voor het eerst sinds het in 1978 zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 afwerkte, een puntloos jaar. Toch was er een stijgende lijn te zien bij Williams en vonden de voormalig wereldkampioenen geholpen door de problemen bij de Ferrari-klantenteams weer de aansluiting met de rest van het veld.

Een en ander stemt George Russell optimistisch voor 2021, wanneer de jonge Brit opgaat voor zijn derde seizoen bij Williams. “Ik heb er vertrouwen in dat we Haas volgend jaar kunnen verslaan. Ik denk dat we op gelijke hoogte zullen zitten met Alfa Romeo, maar ik mag graag denken dat we dat team ook voorbij kunnen gaan, gezien de vooruitgang die we aan het boeken zijn. We willen punten scoren volgend jaar. We zullen niet ineens meedoen aan het gevecht in het middenveld, aangezien de regels gelijk blijven, maar we zullen ons zeker tot doel moeten stellen om Haas en Alfa Romeo te verslaan.”

Teamgenoot Nicholas Latifi is eenzelfde mening toegedaan. “Ik ben absoluut optimistisch dat we volgend jaar competitiever kunnen zijn”, aldus de Canadees. “We willen progressie zien en op zijn minst op meer regelmatige basis voor Haas en Alfa rijden. En hopelijk komen er dan meer kansen om voor de punten mee te vechten. Maar tegelijkertijd ben ik ook realistisch. De auto van dit jaar wordt meegenomen naar volgend jaar. Natuurlijk zal er nog wel iets aan ontwikkeling worden gedaan - we zullen ons zeker niet alleen maar focussen op 2022 - maar de wagen heeft wel zo zijn zwakke punten en het is de vraag in hoeverre sommige onderdelen kunnen worden aangepakt, omdat ze gehomologeerd zijn. Het zou lastig kunnen worden, maar ik ben optimistisch dat we flinke vooruitgang kunnen boeken, nadat we dit jaar ook al een enorme stap voorwaarts hebben gezet.”

Williams kan hierbij rekenen op verdere investeringen van nieuwe eigenaar Dorilton Capital. Latifi: “De afgelopen maanden is er natuurlijk al geïnvesteerd en dat gaat de komende maanden alleen maar door, naarmate ze langer betrokken zijn bij het team en meer tijd in de fabriek hebben doorgebracht. Ze zijn gewoon aan het kijken waar de middelen precies naartoe moeten, zodat we zo snel mogelijk onze prestaties verder kunnen verbeteren.”

