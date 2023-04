Max Verstappen heeft vanaf de derde plek een slechte start in de sprintrace en dat biedt kansen voor George Russell, die achter hem van de vierde plek begint. De Brit zet zijn Mercedes aan de binnenkant in bocht 1, maar haalt de Red Bull nog niet overtuigend in. In bocht 2 rijden de twee zij aan zij en is er contact, maar richting bocht 3 heeft Russell de binnenkant en lijkt hij dan toch echt af te rekenen met de tweevoudig wereldkampioen. Die geeft echter niet op, waardoor het heel krap wordt en Verstappen zelfs even de muur raakt.

Verstappen uit op de boordradio zijn ongenoegen over de actie van Russell, maar rekent na de herstart al snel af met de Brit. Hij probeert zich vervolgens een weg naar teamgenoot Sergio Perez te banen, maar uiteindelijk is de schade aan de RB19 te groot en moet hij genoegen nemen met de derde plek. Na de sprintrace is het gat in de sidepod duidelijk te zien, waarop de zichtbaar gefrustreerde Verstappen verhaal haalt bij Russell.

Waar Russell een vrolijk gesprek had verwacht, draaide het tot zijn verrassing uit op wat onenigheid. "Volgens mij draaide het meer om wat hij tegen mij zei", lacht Russell bij Viaplay, gevraagd wat hij met Max besprak. "Ik dacht dat hij naar me toe kwam om me de hand te schudden en te zeggen dat het een mooi gevecht was. Maar hij was duidelijk wat bozer dan ik had verwacht."

Zelf heeft Russell niet het gevoel dat hij de veroorzaker is van de schade. "Ik zat aan de binnenkant en zat er voor de apex voor. Ik was behoorlijk verrast dat hij die positie probeerde vast te houden. Het is ronde één van de sprintrace, op een stratencircuit met koude banden. Hij kent de risico's in die positie. Er was geen intentie om hem te raken, maar hij bracht me in een lastige situatie. Uiteindelijk was het voor ons allebei een groot risico. Hij raakte duidelijk de muur. Meer heb ik niet echt te zeggen."

Volgens Russell had Verstappen met zijn ervaring in dit geval beter moeten weten en heeft hij er alles aan gedaan om de Red Bull-coureur ruimte te geven. "Ik begon met racen toen ik acht was en als je in de karts aan de binnenkant zit bij de apex, dan is dat jouw bocht. Dat is het kernbeginsel van racen. Max is ongelofelijk ervaren, een geweldige racer en heeft fantastische racecraft: hij weet dit. Als je aan de buitenkant inhaalt, neem je een risico. Zoals gezegd was ik verrast dat hij volhardde. Naar mijn mening had hij die positie al verloren. Hij had de positie gewoon moeten opgeven, maar hij nam een groot risico en mag van geluk spreken dat hij geen lekke band opliep. Ik probeerde hem zoveel mogelijk ruimte te geven, maar een start als deze is uitdagend."

Verstappen haalde dus verhaal bij de Brit en dat werd deels opgepikt door de regie, maar wat heeft Mercedes-coureur tegen de Nederlander gezegd? "Dat kan ik me eerlijk gezegd niet herinneren. Volgens mij zei ik iets over koude banden en dat ik aan de binnenkant zat. Hij zei dat we allemaal koude banden hadden. Maar hij nam een risico, ik was zoals gezegd verrast dat hij de positie probeerde te behouden. Maar misschien moet ik er opnieuw naar kijken en verander ik van mening. Het was niet opzettelijk, maar ik ben hier om te vechten, om te winnen. Ik ga hem er niet zomaar voorbij laten omdat hij Max Verstappen is", besluit de Brit.