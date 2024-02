Russell geeft Mercedes W15 F1-auto de sporen op Silverstone

De woensdag is een drukke dag voor het Formule 1-team van Mercedes. Na de onthulling van de nieuwe W15, heeft de formatie uit Brackley ook bolide op het circuit van Silverstone gestuurd voor een shakedown. De eer om voor het eerst met de nieuwe wagen te rijden ging naar George Russell. De verwachting is dat Lewis Hamilton later op de dag ook de kans krijgt om zijn eerste meters te maken.

Voor Mercedes is 2024 een belangrijk jaar. Na een jaar zonder zege heeft de technische afdeling het hele concept van de auto veranderd. Het grote doel is dan ook om een stuk dichter bij het oppermachtige Red Bull Racing te komen en op termijn er voorbij te raken. Eveneens wil iedereen bij de renstal alles op alles zetten om Hamilton een mooi afscheid te geven. De 39-jarige Brit verlaat aan het einde van komend seizoen Mercedes voor een nieuw avontuur bij Ferrari.

Het is woensdag sowieso een drukke bedoening op het circuit van Silverstone. Naast Mercedes gaat ook McLaren de eerste meters met hun nieuwe auto rijden. Zij hebben echter allebei een andere pitstraat, waardoor ze elkaar niet in de weg rijden.