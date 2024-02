Mercedes onthult W15 voor F1-seizoen 2024

Mercedes verzorgde een livestream voor de presentatie van de W15, waarbij teambaas Toto Wolff en coureurs Lewis Hamilton en George Russell terugblikten op afgelopen winter en vooruitblikten op wat er komen gaat met de nieuwe F1-auto. De Mercedes-AMG F1 W15 E Performance, zoals de auto volledig heet, kleurt net als vorig jaar grotendeels zwart - mede dankzij het in 2024 zeer populaire kale koolstofvezel. Opvallend is wel dat de neus van de auto zilver-groen is.

Dat Mercedes het dit jaar over een heel andere boeg zou gooien, was geen geheim meer. Teambaas Toto Wolff verklapte in 2023 al dat de W15 een compleet andere auto zou zijn dan de W14. Dat dat het geval zou zijn, werd eerder al prijsgegeven door een opvallende verandering aan de Aston Martin AMR24. Als klantenteam nemen zij de versnellingsbak en achterwielophanging van Mercedes over. Bij de AMR24 was te zien dat er aan de achterkant een push-rod achterwielophanging zit, waar dat in 2023 nog een pull-rod was. Mercedes stapt met de W15 dus ook over op die push-rod aan de achterkant, iets wat in 2023 een succesvol recept bleek voor Red Bull Racing en McLaren.

Mercedes hoopt met deze wijzigingen weer in topvorm terug te keren na twee toch wat moeizamere seizoenen. Het team worstelde aan het begin van het nieuwe tijdperk in de F1 en kon met de W14 nog niet alle problemen verhelpen. Ondanks alles was de auto van Lewis Hamilton en George Russell goed genoeg voor acht podiumplekken en de tweede plaats bij de constructeurs, een strijd die pas in Abu Dhabi beslist werd. Beide coureurs waren echter niet blij met het gevoel in de W14, iets waar Mercedes nu juist hard aan heeft gewerkt.

Het grootste nieuws bij Mercedes van de afgelopen winter was uiteraard het besluit van Hamilton om na dit seizoen afscheid te nemen van het team waar hij sinds 2013 deel van uitmaakt. De zevenvoudig wereldkampioen had een contract op zak voor 2024 en 2025, maar maakt in 2025 de overstap naar het team van Ferrari. Hij wordt daar de teamgenoot van Charles Leclerc, waardoor Carlos Sainz het kind van de rekening is. Hamilton schreef op sociale media dat hij met deze stap zijn jeugddroom verwezenlijkt en het voelde voor hem als het juiste moment om deze opvallende move te maken, een gevoel dat hij naar eigen zeggen ook in 2013 had met zijn overstap van McLaren naar Mercedes. Het twaalfde seizoen bij Mercedes wordt dus de laatste van Hamilton, waardoor het team op zoek kan gaan naar een opvolger. Meerdere coureurs - waaronder Esteban Ocon en Fernando Alonso - zijn al in verband gebracht met het zeer gewilde zitje naast Russell.