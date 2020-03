Russell: "Ik kan net zo succesvol worden als Hamilton"

In 2019 maakte George Russell zijn entree in de Formule 1, nadat hij in de voorgaande seizoenen achtereenvolgens kampioen werd in de GP3 Series en de Formule 2. Zijn debuutseizoen bij Williams verliep echter niet zoals hij vooraf gehoopt had: het team had geen goede auto ontwikkeld en als gevolg daarvan reden Russell en teamgenoot Robert Kubica veelal in de achterhoede. Hoewel hij zijn teamgenoot vaak te snel af was, lukte het de Britse coureur niet om punten te scoren. Kubica deed dat wel door tiende te worden in de Duitse Grand Prix.

Lewis Hamilton bevond zich in 2019 juist in de tegenovergestelde positie: hij werd voor de zesde keer wereldkampioen. Russell, nog altijd junior van Mercedes, denkt dat hij in de toekomst net zo succesvol kan worden als zijn landgenoot. “Ik wil niet te arrogant zijn en ik wil graag mijn daden op het circuit laten spreken”, vertelde hij in een video op het Twitter-kanaal van de Formule 1. “Ik ben enorm toegewijd en enorm gefocust, en als ik mijn zinnen ergens op gezet heb geef ik daar alles voor. Ik geloof in mezelf. Ik denk dat Lewis beste coureur op de grid is en mogelijk de beste Formule 1-coureur ooit is, maar ik geloof erin dat ik hem ooit kan evenaren. Ik zal er ook alles aan doen om dat te bereiken.”

In de Formule 1 heeft Russell die successen dus nog niet weten te boeken, maar met titels in de GP3 en de Formule 2 is duidelijk dat de Brit over een gezonde dosis talent beschikt. Toch benadrukt hij dat de successen niet eenvoudig kwamen. “Ik heb zoveel energie, moeite en mentaal alles gegeven om de Formule 1 te bereiken. Nu ik hier ben, stopt het niet en houdt het niet in dat ik het gemaakt heb”, zegt Russell, die niet bewust bezig wil zijn met het behalen van successen en het verbreken van records. “Ik geloof graag dat ik zoveel mogelijk kampioenschappen kan winnen, waarbij ik hopelijk een aantal records verbreek, maar daarin wil ik mezelf niet laten meeslepen.”