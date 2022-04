De Formule 1 organiseerde afgelopen weekend op Imola de eerste sprintrace van 2022. Deze korte race vindt plaats op zaterdag en gaat over honderd kilometer, eenderde van de afstand van een normale Grand Prix. De top acht ontvangt punten en de uitslag bepaalt de startvolgorde voor de race op zondag.

Al vanaf het eerste experiment in 2021 is de paddock verdeeld over het concept. De een ziet het als mooie toevoeging, aangezien het meer spektakel biedt. De ander ziet nog heel wat verbeterpunten. Mercedes F1-coureur George Russell behoort tot die laatste groep. De Brit begon de sprintrace op Imola als elfde en had moeite om naar voren te komen. “Ik ben geen groot fan, moet ik eerlijk toegeven”, zegt Russell over het sprintraceformat. “De race moet 50 procent langer worden, zodat de banden meer gaan slijten. De coureurs moeten dan misschien hun banden wat meer managen, en dan ontstaan grotere verschillen tussen de wagens. Op dit moment gaat iedereen gewoon volgas. Het verschil in rondetijd is niet groot genoeg om te kunnen inhalen, tenzij je je niet op de gebruikelijke positie hebt gekwalificeerd.”

Ook McLaren F1-coureur Lando Norris heeft verbeterpunten: “Ik geniet meer van de vrijdag, met enkel een training en dan de kwalificatie. Met name als de omstandigheden het lastiger maken dan gebruikelijk. Ik hou daar wel van. Dit komt meer overeen met F2 en F3. De uitdaging is groter voor de rijders. Het is mooi om twee starts te hebben en risico moet nemen. Maar desondanks ben ik geen groot fan.”

De Formule 1 bekijkt de mogelijkheid om de sprintrace als losstaande wedstrijd te organiseren, waarbij de uitslag geen invloed heeft op de startopstelling voor de Grand Prix. Dat zou het spektakel moeten bevorderen, omdat de coureurs bereid zijn om meer risico te nemen. De F1-teams zijn bovendien akkoord met het plan om in 2023 zes sprintraces te organiseren, maar daar stak de FIA een stokje voor. De internationale autosportfederatie wil meer geld zien als het plan wordt uitgevoerd.