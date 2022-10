Gene Haas: Schumacher heeft potentie, maar hij kost een fortuin

De Formule 1-grid voor 2023 is met nog vier races voor de boeg in 2022 al zo goed als rond. Nog maar twee teams hebben een plekje vrij voor het aankomende seizoen en terwijl de verwachting is dat Williams gaat kiezen voor debutant Logan Sargeant, is er meer onzekerheid over de invulling van het plekje bij Haas F1. De Amerikaanse renstal heeft Kevin Magnussen al vastliggen voor volgend jaar, maar de identiteit van zijn teamgenoot is nog onbekend. Mick Schumacher is dat op dit moment en hij is ook een kanshebber om aan te blijven, maar naar verluidt zijn ook Nico Hülkenberg en Antonio Giovinazzi in beeld om aan Magnussen gekoppeld te worden.

Haas lijkt intussen niet van plan om op zeer korte termijn een definitieve keuze te maken en dat geeft Schumacher de tijd om zich in de laatste races van 2022 te bewijzen. Teameigenaar Gene Haas vindt dan ook dat de 23-jarige coureur zijn toekomst in eigen hand heeft. "We wachten nog altijd. Mick moet wat punten gaan scoren en we proberen hem zoveel mogelijk tijd te geven om te zien wat hij kan. Als hij bij ons wil blijven, moet hij ons laten zien dat hij meer punten kan scoren. Dat is waar we op wachten", vertelt Haas tegen Associated Press. Krijgt Schumacher dan de laatste vier races van 2022 de kans om zich veilig te rijden? "Als hij de volgende race wint, dan is hij veilig. Ergens in het midden is een grijs gebied."

'Kunnen crashes hebben als Schumacher ook punten behaalt'

Na een puntloos debuutseizoen heeft Schumacher in 2022 zijn eerste Formule 1-punten gehaald. In Silverstone was er voor het eerst een puntenfinish met P8, een week later volgde met de zesde positie meteen nog een klassering in de punten. Die goede resultaten heeft hij afgewisseld met tegenvallende prestaties en enkele stevige crashes, zoals in Saudi-Arabië en Monaco. Haas vindt dat dergelijke incidenten mogen gebeuren als de persoon in kwestie dat compenseert met voldoende puntenfinishes, maar in het geval van Schumacher is dat nog niet het geval.

"Ondanks dat hij nog een soort nieuwkomer is, staat de sport dit gewoon niet toe - het is veel te duur. Als je fouten maakt in de keuze van je rijders, je strategie of de banden, dan kost dat je miljoenen dollars", zegt Haas. "Ik denk dat Mick veel potentie heeft, maar hij kost een fortuin en hij heeft een paar auto's afgeschreven. Dat heeft ons veel geld gekost dat wij niet hebben. Als je Max Verstappen bent en auto's kapot rijdt, maar ons wel punten brengt, dan kunnen we dat hebben. Maar als je achterin rondrijdt en auto's kapot maakt, dan is dat heel lastig."