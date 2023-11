Geen straffen voor teams om vermeende pitstopovertredingen F1 Abu Dhabi

De stewards merkten tijdens de race op dat er bij pitstops van Max Verstappen, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Zhou Guanyu en Logan Sargeant overtredingen waren begaan door de pitcrewleden. Deze teams moesten zich melden omdat sommige pitcrewleden niet de verplichte oogbescherming zouden hebben gedragen tijdens het uitvoeren van de pitstop. Daarmee zouden zij artikel 34.14 van het sportief reglement overtreden hebben. Na bestudering van beelden en verslagen hebben de stewards echter besloten om een herinnering te sturen aan alle teams dat deze regels nageleefd moeten worden. Geen van de teams heeft dus een straf gekregen.

"Na het ontvangen van rapporten van de wedstrijdleider en het bekijken van videobewijs, schriftelijke rapporten van pit-marshals en gehoord te hebben van elk van de teamvertegenwoordigers, stellen de stewards vast dat er talrijke overtredingen van artikel 34.13 lijken te hebben plaatsgevonden, maar het videobewijs was in sommige gevallen onvoldoende duidelijk om vast te stellen of er bijvoorbeeld een vizier open stond, het betreffende teamlid misschien een bril of andere oogbescherming droeg", leggen de stewards uit in een document. "Desondanks waren er talloze voorbeelden van het niet gebruiken van oogbescherming."

Hoewel er dus geen straffen zijn uitgedeeld, benadrukt de FIA dat de veiligheid van teamleden 'van het grootste belang' is. "Alle teams worden verzocht het belang van oogbescherming te benadrukken voor al het personeel dat aan een auto werkt en ervoor te zorgen dat dit artikel in de toekomst door alle teamleden wordt nageleefd."

Heel vaak gebeurt het niet dat teams zich moeten melden om pitstopovertredingen, dus er waren wel wat vragen over het feit dat plots vijf teams op het matje werden geroepen. Een oorzaak hiervan lijkt te vinden in de omstandigheden van deze race. De race begint namelijk bij zonsondergang en eindigt in de avond, onder het kunstlicht langs de baan. Daardoor was het voor de pitcrewleden lastiger om te bepalen met wat voor vizier zij aan de slag moesten. Bij de tweede pitstopronde was het namelijk donkerder geworden in de pitstraat.