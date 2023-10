Naast Lewis Hamilton werd ook Charles Leclerc gediskwalificeerd nadat geconstateerd was dat ook de skid blocks op de Ferrari te versleten waren. Het was een extra knauw voor de Monegask, die zijn zegekansen in de Amerikaanse Grand Prix vanaf pole-position al in rook zag opgaan door een nogal optimistische strategie. De Ferrari-coureur stond namelijk op een eenstopper en dat was verre van de snelste manier naar de vlag. De diskwalificatie zorgde er overigens wel voor dat teamgenoot Carlos Sainz naar het podium doorschoof. Hij werd uiteindelijk derde.

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur verliet allesbehalve tevreden het Circuit of the Americas. "We verlieten Austin met een ander resultaat dan de volgorde toen de finishvlag viel", opent de Fransman. "Het leverde Carlos een podiumplek op. Die was eigenlijk wel verdiend gezien de manier waarop hij zijn race reed. Daardoor wonnen we wat punten terug in onze jacht op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap." Ondanks dat wil Vasseur dat het komend Grand Prix-weekend in Mexico helemaal anders gaat. Hij hamert bij de Scuderia op meer focus. "Ik wil een geconcentreerder team zien", gaat hij verder. "We kunnen het ons niet veroorloven om het raceverloop opnieuw verkeerd in te schatten zoals dat in Austin het geval was. De hoogte in Mexico zorgt in ieder geval voor een unieke race. Het beïnvloedt verschillende aspecten van de auto, van performance tot aan het bandenmanagement."

De inmiddels 55-jarige chef ziet in ieder geval de voordelen van een normaal weekend, zonder sprintrace. "We hebben nu weer drie vrije trainingen om de boel te evalueren. Ik denk dat we nu met gerichte strategieën kunnen komen, waardoor we het beste uit onszelf gaan halen in wat, op papier, een behoorlijke lastige race wordt. We moeten allemaal, inclusief Charles en Carlos, in staat zijn om alle kansen te grijpen die op ons pad komen", klinkt het strijdlustig.