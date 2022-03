Vasseur: "FIA moet consequent blijven bij uitdelen straffen"

Nieuwbakken FIA-racedirecteur Niels Wittich liet de F1-teams voorafgaand de Bahreinse Grand Prix weten dat de wedstrijdleiding formaties niet meer gaat vragen om een plaats terug te geven wanneer deze op een ongeldige manier is gepakt. In plaats daarvan is het aan het team en de coureur om daar een beslissing over te nemen binnen een ronde na het incident. Hoewel dit in Sakhir niet aan de orde was, overkwam het Zhou Guanyu wel in Jeddah nadat hij Alexander Albon was gepasseerd. De Chinese coureur viel bij de start terug, toucheerde McLaren-coureur Daniel Ricciardo in bocht één, waarna de C42 in anti-stall schoot. Terwijl Zhou bezig was terug te komen kwam de Chinees buiten de baan bij een inhaalactie op Albon in de eerste chicane.

De Alfa Romeo-coureur vroeg onmiddellijk aan zijn engineer of hij de positie moest teruggeven. Na het bestuderen van de video besloot de renstal dat Zhou de plek mocht houden. Kort daarna verscheen een bericht van de wedstrijdleiding dat het incident werd onderzocht en niet veel later kreeg Zhou een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek. De stewards vonden dat hij een voordeel had gehaald uit het te wijd schieten. De dag voor de Chinees werd nog erger nadat een monteur de auto had aangeraakt bij het inlossen van de straf. Hiervoor kreeg Zhou een drive through-penalty.

"Hij had een goede start, maar toucheerde Ricciardo in de eerste bocht", vertelt Frederic Vasseur aan Motorsport.com. "Vervolgens schoot de auto in anti-stall en viel hij terug naar P20. Ik denk dat hij vanaf dat moment een sterke race reed. Hij vocht zich uiteindelijk naar de elfde stek. Ik ben het alleen niet eens met de beslissing van de stewards over het momentje met Albon. Hij zat heel ver bij hem vandaan. Hij haalde Albon in voor het rempunt, maar schoot rechtdoor en vertraagde vervolgens om geen voordeel te hebben. Zhou vroeg ons wat te doen, na het bekijken van de video gaven we aan dat hij de plek wel kon behouden."

Over de beslissing van de stewards zegt de Franse teambaas: "Het is prima als ze consequent zijn, dus als dit nu zo beoordeeld wordt, dan moet het altijd zo beoordeeld worden. Maar we gaan ze er een volgende keer aan herinneren. Het is niet dat hij rechtdoor ging en toen Albon inhaalde, hij haalde Albon in en schoot toen pas rechtdoor." Vasseur laat weten dat de verwarring bij de bandenwissel, waardoor de tijdstraf niet werd ingelost, te wijten was aan miscommunicatie. "De monteur had een probleem met de radio", vervolgt de Alfa Romeo-man. "Vervolgens kreeg Zhou die drive through, maar zelfs toen was hij in staat om nog naar de elfde positie te rijden. Hij zat ook niet ver bij Lewis Hamilton vandaan. Ik ben blij met het tempo van de auto's, maar het is zoals het is."