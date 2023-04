Vasseur: Ferrari heeft enorme stap gezet tijdens GP Australië

Het contrast tussen de seizoensstart van Ferrari in 2022 en 2023 had haast niet groter kunnen zijn. Vorig jaar opende het team ijzersterk met twee zeges in de eerste drie races, waarin het maar liefst 104 punten scoorde en de leiding in beide kampioenschappen had. Dit jaar heeft de Scuderia het echter een stuk lastiger, want er werd nog geen podiumplek behaald en de 26 gescoorde punten zijn slechts genoeg voor de vierde plek bij de constructeurs. In Australië bleef Ferrari zelfs puntloos, nadat Charles Leclerc al in de openingsronde in het grind belandde na een touché met Lance Stroll terwijl Carlos Sainz na een tijdstraf terugviel van P4 naar P12.

Toch ziet Frederic Vasseur een lichtpuntje in de verder dramatisch verlopen Australische GP. In Bahrein en Jeddah kwam Ferrari namelijk nog tekort qua race pace, maar in Melbourne leek de volle focus op racesnelheid zijn vruchten af te werpen. Zo viel Sainz door zijn pitstop kort voor de eerste rode vlag terug tot buiten de top-tien, om zich daarna op snelheid weer naar P4 te knokken. Dit is het gevolg van de focus die het team tijdens de trainingen had gelegd op de race pace en dat geeft Vasseur hoop. "Natuurlijk zijn we teleurgesteld na alles wat er is gebeurd", antwoordt de teambaas van Ferrari na een vraag van Motorsport.com over het raceweekend in Albert Park.

"Maar over het algemeen is de stemming positief, omdat we een enorme stap voorwaarts hebben gezet wat betreft de snelheid in de race. De rest van het seizoen gaan we het weekend op dezelfde manier opbouwen", vervolgt de afgelopen winter van Alfa Romeo overgekomen Vasseur. "Ik zal positief zijn en ik blijf iedere keer pushen. Ik denk dat we over het algemeen een redelijke stap hebben gezet. Zaterdag waren we na de kwalificatie nog gefrustreerd, omdat het gevoel overheerste dat we daar niet het maximale uit hebben gehaald, terwijl de snelheid er wel was."

Upgrades in Baku onwaarschijnlijk

Met het positieve gevoel over de snelheid in de race is de focus van Ferrari inmiddels al verlegd naar de GP van Azerbeidzjan, die op 30 april wordt verreden. "We moeten de positieve dingen meenemen en hier in de volgende races op voortborduren", weet Vasseur. De lange onderbreking geeft Ferrari bovendien de tijd om progressie te boeken met de ontwikkeling van de SF-23. In Imola wordt een vrij forse upgrade verwacht, maar komt het team in Baku ook al met nieuwe onderdelen? Daar is Vasseur nog niet zo zeker van. "Baku is een sprintrace, dus dat is natuurlijk anders. We gaan echter het hele seizoen lang updates introduceren. Laten we ons voorbereiden op het weekend en even niet denken aan schade!"

