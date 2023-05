Vasseur: "Leclerc echt betrokken bij ontwikkeling Ferrari"

Charles Leclerc maakte in 2019 zijn droom waar door de overstap naar Ferrari te maken, maar heeft met de Italiaanse renstal nog niet zoveel successen geboekt als gehoopt. Hij heeft vijf races gewonnen namens de Scuderia, maar moest het vooral van pole-positions hebben. Daar pakte hij er maar liefst negentien van, maar deze werden dus amper omgezet in zeges door de wat tegenvallende prestaties van Ferrari op de zondag.

Dat ook dit seizoen, zijn vijfde in het Ferrari-rood, niet loopt zoals gehoopt leidt logischerwijs tot wat frustratie bij de Monegask. Hij heeft tot en met 2024 een contract bij Ferrari, maar er gaan geruchten dat hij zou zoeken naar alternatieven. Ook met Mercedes zou geflirt zijn, maar die geruchten werden donderdag door beide partijen stellig ontkend. Bij Ferrari is het niet nieuw dat het Formule 1-project leunt op de input van de coureurs, zoals ook met Michael Schumacher het geval was. Ook met Charles Leclerc, in wie snel het vertrouwen werd getoond in Maranello, is dat het geval, benadrukt teambaas Frederic Vasseur.

"Hij maakt duidelijk deel uit van dit project, hij is niet alleen maar een toeschouwer", zegt Vasseur. "Hij is betrokken bij de ontwikkeling van het team, hij maakt deel uit van deze ontwikkeling omdat hij zelf ook ontwikkelt. Hij draagt zowel op als naast de baan bij aan de prestaties. Zolang hij deze rol op zich neemt, bevinden we ons op het juiste pad. Het is waar dat je, in elk team, altijd een team om de coureur heen bouwt."

"Als je naar de afgelopen twintig jaar, of meer, kijkt, namen alle succesverhalen in de Formule 1 veel tijd in beslag", voegt Vasseur toe. "Maar het was altijd een team dat om een coureur heen was gebouwd. Dat gold ook voor Lewis (Hamilton, red.) bij Mercedes en daarvoor met Michael bij Ferrari en [Fernando] Alonso bij Renault. Er zijn tal van voorbeelden te vinden. Het staat vast dat Charles een belangrijke pijler vormt in de prestaties, hij moet binnen en buiten de cockpit een rol spelen om bij te dragen aan de performance van de auto. Hij staat volledig achter dit deel van de job. Ik ben er echt van overtuigd dat het een persoonlijke inzet van hemzelf is."

Frustratie begrijpelijk

Onlangs liet Vasseur al weten dat hij juist blij is dat zijn coureurs gefrustreerd zijn vanwege de huidige prestaties van Ferrari. Dat geeft volgens hem namelijk aan dat Leclerc en Carlos Sainz hongerig zijn naar meer en dat ze hier geen genoegen mee nemen.

"Frustratie is goed", stelt Vasseur. "Ik zou het teleurstellend vinden als zij blij waren geweest met deze situatie. Maar hij stond twee keer op de eerste startrij. We hadden een uitvalbeurt in de eerste en kreeg een straf in de tweede", doelt de Ferrari-teambaas op de gridstraf in Saudi-Arabië. "Melbourne was niet het beste weekend van zijn leven. Als hij na deze drie races niet gefrustreerd was geweest, was dat dramatisch geweest en had hij moeten stoppen. Ik geniet ervan. En eerlijk gezegd hebben we het besproken en is het voor mij waarschijnlijk positief dat er frustratie heerst. We moeten zien te begrijpen wat we goed en fout hebben gedaan. We hebben dat samen besproken. Dat is hoe we beter kunnen worden. Je kunt het Charles niet kwalijk nemen dat hij teleurgesteld was."

Voor nu wil Vasseur nog niet denken aan een vertrek van Leclerc bij Ferrari. Hij zegt later dit seizoen gesprekken te willen voeren met de Monegask om hem op de langere termijn vast te leggen. "Hij heeft bij ons nog een contract tot en met volgend jaar, we hebben nog tijd om dingen te bespreken. Ik maak me er geen zorgen om. Dit is niet het juiste moment om ermee bezig te zijn."