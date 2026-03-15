Vasseur keek met het zweet in de handen naar duel Hamilton-Leclerc
Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft na de Grand Prix van China toe dat hij "een beetje bang" was door de wiel-aan-wiel gevechten die zijn coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc uitvochten.
Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Lewis Hamilton en Charles Leclerc waren de race vanaf de derde en vierde plaats gestart en vochten in Shanghai bijna de hele race lang een felle strijd uit. Eerst met de Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell, maar toen die eenmaal uit het zicht waren, ontspon zich een fascinerend gevecht tussen de twee coureurs van de Scuderia. Daarbij raakten de Engelsman en de Monegask elkaar zelfs, iets wat later door Hamilton werd weggelachen als "een kusje."
Ferrari-teambaas Vasseur vertrouwde erop dat zijn coureurs elkaar in leven zouden laten en niet met elkaar in botsing zouden komen, maar had tijdens de race het zweet wel in de handen staan. "Ik moet eerlijk zijn, soms ben je wel een beetje bang," gaf Vasseur voor de microfoon van Sky Germany toe. "Maar ik reken erop dat ze de situatie onder controle hadden. Aan de andere kant is het voor een team ook erg moeilijk om de posities te bevriezen. Ik denk dat ze professioneel zijn en ik heb er echt van genoten."
Uiteindelijk nam Hamilton in ronde 40 een beslissende voorsprong op Leclerc. De wereldkampioen kwam met een voorsprong van 3,6 seconden op zijn teammaat over de finish en pakte zo zijn eerste Grand Prix-podium voor Ferrari.
Leclerc geniet van duel met Hamilton
Net als in Melbourne dus opnieuw een 3-4 voor Ferrari, met ditmaal Hamilton als bovenliggende partij. Leclerc kon achteraf prima leven met het resultaat. "Uiteindelijk was Lewis gewoon sterker en ik ben blij voor zijn podium", aldus de Monegask. "Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat ik zelf niet op het podium ben geëindigd, maar ik weet dat ik alles heb gegeven, en uiteindelijk was Lewis dit weekend gewoon sterker."
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Net als teamgenoot Hamilton, die de Chinese Grand Prix bestempelde als een van zijn leukste F1-races ooit, had Leclerc volop genoten van de wiel-aan-wiel-actie. "Eerlijk gezegd zijn deze auto's best leuk om te racen," zei hij. "En ja, het was gewoon een gave race. Ik weet niet of het team hetzelfde zal zeggen als je het ze vraagt, maar ik heb er echt van genoten."
"Er werd veel tactisch gespeeld vanuit de cockpit, dat is echt gaaf", vervolgde Leclerc. "En er was natuurlijk een gevecht om wie de inhaalmanoeuvre in de laatste bocht zou maken, en we remden allebei erg vroeg, en de manier waarop je de energie gebruikt en beheert. Dus het was een leuke race."
De zondag van de Chinese Grand Prix in beeld
