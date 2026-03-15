Aanbevolen voor jou

Alonso verklaart uitvalbeurt F1 China: "Amper gevoel in handen en voeten"

Formule 1
GP van China
Alonso verklaart uitvalbeurt F1 China: "Amper gevoel in handen en voeten"

Vasseur keek met het zweet in de handen naar duel Hamilton-Leclerc

Formule 1
GP van China
Vasseur keek met het zweet in de handen naar duel Hamilton-Leclerc

Wolff reageert op F1-kritiek Max Verstappen: "Hij zit in een horrorshow"

Formule 1
GP van China
Wolff reageert op F1-kritiek Max Verstappen: "Hij zit in een horrorshow"

GP van Qatar uitgesteld vanwege conflict in het Midden-Oosten

MotoGP
GP van Qatar
GP van Qatar uitgesteld vanwege conflict in het Midden-Oosten

Antonelli bewijst gelijk Mercedes: "Velen zeiden dat het te vroeg was"

Formule 1
GP van China
Antonelli bewijst gelijk Mercedes: "Velen zeiden dat het te vroeg was"

McLaren-coureurs verklaren waarom zij niet konden starten in F1 China

Formule 1
GP van China
McLaren-coureurs verklaren waarom zij niet konden starten in F1 China

Hamilton na eerste Ferrari-podium: "Een van mijn leukste F1-races ooit"

Formule 1
GP van China
Hamilton na eerste Ferrari-podium: "Een van mijn leukste F1-races ooit"

Max Verstappen: "Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait"

Formule 1
GP van China
Max Verstappen: "Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait"
Formule 1 GP van China

Vasseur keek met het zweet in de handen naar duel Hamilton-Leclerc

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft na de Grand Prix van China toe dat hij "een beetje bang" was door de wiel-aan-wiel gevechten die zijn coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc uitvochten.

Mike Mulder
Bewerkt:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Lewis Hamilton en Charles Leclerc waren de race vanaf de derde en vierde plaats gestart en vochten in Shanghai bijna de hele race lang een felle strijd uit. Eerst met de Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell, maar toen die eenmaal uit het zicht waren, ontspon zich een fascinerend gevecht tussen de twee coureurs van de Scuderia. Daarbij raakten de Engelsman en de Monegask elkaar zelfs, iets wat later door Hamilton werd weggelachen als "een kusje."

Ferrari-teambaas Vasseur vertrouwde erop dat zijn coureurs elkaar in leven zouden laten en niet met elkaar in botsing zouden komen, maar had tijdens de race het zweet wel in de handen staan. "Ik moet eerlijk zijn, soms ben je wel een beetje bang," gaf Vasseur voor de microfoon van Sky Germany toe. "Maar ik reken erop dat ze de situatie onder controle hadden. Aan de andere kant is het voor een team ook erg moeilijk om de posities te bevriezen. Ik denk dat ze professioneel zijn en ik heb er echt van genoten."

Uiteindelijk nam Hamilton in ronde 40 een beslissende voorsprong op Leclerc. De wereldkampioen kwam met een voorsprong van 3,6 seconden op zijn teammaat over de finish en pakte zo zijn eerste Grand Prix-podium voor Ferrari.

Leclerc geniet van duel met Hamilton

Net als in Melbourne dus opnieuw een 3-4 voor Ferrari, met ditmaal Hamilton als bovenliggende partij. Leclerc kon achteraf prima leven met het resultaat. "Uiteindelijk was Lewis gewoon sterker en ik ben blij voor zijn podium", aldus de Monegask. "Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat ik zelf niet op het podium ben geëindigd, maar ik weet dat ik alles heb gegeven, en uiteindelijk was Lewis dit weekend gewoon sterker."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Net als teamgenoot Hamilton, die de Chinese Grand Prix bestempelde als een van zijn leukste F1-races ooit, had Leclerc volop genoten van de wiel-aan-wiel-actie. "Eerlijk gezegd zijn deze auto's best leuk om te racen," zei hij. "En ja, het was gewoon een gave race. Ik weet niet of het team hetzelfde zal zeggen als je het ze vraagt, maar ik heb er echt van genoten."

"Er werd veel tactisch gespeeld vanuit de cockpit, dat is echt gaaf", vervolgde Leclerc. "En er was natuurlijk een gevecht om wie de inhaalmanoeuvre in de laatste bocht zou maken, en we remden allebei erg vroeg, en de manier waarop je de energie gebruikt en beheert. Dus het was een leuke race."

De zondag van de Chinese Grand Prix in beeld

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Oscar Piastri, McLaren

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Alexandra Leclerc en Carmen Montero Mundt lopen door de paddock.

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Isack Hadjar, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Pierre Gasly, Alpine

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Sergio Perez, Cadillac Racing

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Muni loopt in de wei.

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Pierre Gasly, Alpine

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
George Russell, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Actie starten

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Carlos Sainz, Williams

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Pierre Gasly, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, crash bij Alpine

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, crash bij Alpine

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Liam Lawson, Racing Bulls

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
George Russell, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De zondag van de Grand Prix van China in beeld
De startopstelling van de Formule 1 Grand Prix van China

Formule 1
Formule 1
GP van China
De startopstelling van de Formule 1 Grand Prix van China

Bahrein en Saudi-Arabië definitief van F1-kalender, geen vervangende races

Formule 1
Formule 1
GP van China
Bahrein en Saudi-Arabië definitief van F1-kalender, geen vervangende races

Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026
Meer van
Charles Leclerc

Eerste F1-zege voor Kimi Antonelli in China, Max Verstappen valt uit

Formule 1
Formule 1
GP van China
Eerste F1-zege voor Kimi Antonelli in China, Max Verstappen valt uit

Leclerc: "Waanzinnige kwalificatieronden behoren tot het verleden"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Leclerc: "Waanzinnige kwalificatieronden behoren tot het verleden"

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026
Meer van
Ferrari

Hamilton na eerste Ferrari-podium: "Een van mijn leukste F1-races ooit"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Hamilton na eerste Ferrari-podium: "Een van mijn leukste F1-races ooit"

Nuchtere Vasseur ziet gat tussen Ferrari en Mercedes slinken

Formule 1
Formule 1
GP van China
Nuchtere Vasseur ziet gat tussen Ferrari en Mercedes slinken

Historische F1-pole voor Antonelli in Shanghai, Max Verstappen achtste

Formule 1
Formule 1
GP van China
Historische F1-pole voor Antonelli in Shanghai, Max Verstappen achtste

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Bekijk meer