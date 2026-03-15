De Brit boekte vorig jaar al een sprintzege in Shanghai vanaf pole-position, maar dat bleek een van de spaarzame hoogtepunten te zijn uit zijn eerste seizoen bij Ferrari. Hamilton had veel moeite om zich volledig aan te passen aan de auto van de Scuderia en maakte na een moeizame kwalificatie en race vaak een aangeslagen indruk.

Na een korte winterpauze lijkt hij echter vol nieuwe energie te zitten. Bovendien lijkt de nieuwe generatie Formule 1-auto's voor 2026 hem beter te liggen. In China kwalificeerde hij zich op zaterdag voor teamgenoot Charles Leclerc en pakte hij op zondag zijn eerste reguliere Grand Prix-podium voor het team uit Maranello.

Na een groot deel van de race wiel aan wiel te hebben gevochten met Leclerc, sprak Hamilton na afloop van een bijzonder vermakelijke race. Daarbij feliciteerde hij ook zijn opvolger bij Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, die zijn eerste Grand Prix-zege vierde. "Allereerst wil ik Kimi enorm feliciteren", zei Hamilton. "Ik ben zo blij voor hem. Het is voor mij een eer om dit moment met hem te delen. Hij heeft natuurlijk mijn stoeltje overgenomen bij dat fantastische team, dus ook mijn felicitaties aan Mercedes."

Lewis Hamilton feliciteert Andrea Kimi Antonelli met zijn eerste Grand Prix-overwinning. Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Wij hebben nog veel werk te doen om hen bij te houden, maar ik heb enorm genoten", keek hij terug op de wedstrijd. "Het was een van de leukste races die ik in lange tijd heb gereden, misschien zelfs ooit. Ik ben erg blij met de auto's zoals ze dit jaar zijn en dat gevecht met Charles aan het einde was geweldig. Dat was prachtig wiel-aan-wiel racen. Heel fair. Precies zoals we het willen zien."

"Volgens mij hebben we elkaar één keer geraakt, maar dat was slechts een klein tikje, dus dat is prima", voegde hij korte tijd later toe. "Daar draait het uiteindelijk ook om: hard maar eerlijk racen."

Lewis Hamilton greep de leiding bij de start van de Grand Prix van China. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hamilton nam in de openingsfase kortstondig de leiding over, geholpen door de sterke starts die Ferrari dit jaar in huis heeft. In de tweede ronde moest hij de koppositie echter afstaan aan Antonelli, waarna Mercedes duidelijk een voordeel leek te hebben op Ferrari. "We hadden een geweldige start, maar ik was niet in staat om ze achter me te houden", gaf Hamilton toe. "We moeten dus blijven pushen."

"Ik wil iedereen bij Ferrari en in Maranello enorm bedanken dat ze ons in deze positie hebben gebracht. Dit is nog niet waar we willen staan — we willen vooraan vechten met deze jongens — maar we hebben wel een goed fundament om op voort te bouwen. Nu moeten we gewoon letterlijk volgas blijven geven."