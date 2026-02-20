F1 wil meer "echte actie" en overweegt uitbreiding aantal sprintraces

De commerciële rechtenhouder Liberty Media ziet al langer dat sprintraces extra interesse genereren, niet alleen bij tv-zenders en organisatoren, maar ook bij fans. Het belangrijkste doel van het sprintraceformat is om op alle drie de dagen van een raceweekend competitie op de baan te bieden, waarbij er dus echt wat te winnen en te verliezen is.

Lees ook: Formule 1 F1 krijgt vanaf 2026 optie om VT1 in sprintweekenden te verlengen bij rode vlag

F1-CEO Stefano Domenicali legde in Bahrein tijdens een mediabijeenkomst met onder andere Motorsport.com uit dat er vanuit de fans en promotors vraag is naar meer sportieve actie op vrijdag. "We zijn begonnen met het bespreken van meer sprintraces en mogelijk andere formats vanwege feedback van fans en organisatoren. Mensen willen op alle drie de dagen actie zien. Dus ook op vrijdag iets competitiefs – kwalificatie of iets dergelijks."

De Formule 1 kijkt ook naar manieren om de vrijdag van reguliere Grand Prix-weekends, dus zonder sprint, relevanter te maken. Nu vinden er op die dag twee vrije trainingen van een uur plaats, maar ook dat zou aangepast kunnen worden. De organisatie beseft wel dat extra competitieve sessies op vrijdag een nadeel kunnen zijn voor rookies, die al weinig rijtijd hebben tijdens sprintweekends. Een mogelijke oplossing is om jonge coureurs extra trainingsmogelijkheden te geven. "Ik heb er geen probleem mee om langere vrije trainingen toe te staan of aparte sessies voor rookies te creëren", aldus Domenicali. “Dat is een punt waar we aan werken en waarover we binnenkort met een concreet voorstel komen."

Nieuwe races pas vanaf 2029?

Domenicali ging ook in op mogelijke uitbreiding van de kalender. F1 wil vasthouden aan het maximum van 24 races per jaar, maar heeft ruimte gereserveerd voor strategisch belangrijke markten zoals Zuidoost-Azië en een terugkeer naar Afrika. Na langdurige gesprekken met onder meer Rwanda, Thailand en Zuid-Korea lijkt het echter onwaarschijnlijk dat nieuwe overzeese races vóór 2029 worden toegevoegd.

Keert de Grand Prix van Turkije terug op de F1-kalender? Foto door: Daniel Kalisz / Motorsport Images

Dat opent de deur voor Europese circuits om hun plek te behouden of terug te keren. Eerder werd al bevestigd dat Barcelona in de even jaren op de kalender blijft, afwisselend met België. Ook andere circuits zouden tijdelijk kunnen inspringen. "Als het gaat om grote nieuwe landen, dan zal dat niet op korte termijn gebeuren", zei Domenicali. "Projecten vanaf nul opbouwen kost tijd. Ik zou zeggen dat zulke dingen pas vanaf 2029 realistisch zijn, wanneer andere contracten aflopen."

Een terugkeer van de Grand Prix van Turkije lijkt dichterbij. Organisatoren van Istanbul Park melden dat een deal nabij is, al benadrukt Domenicali dat er nog niets definitief is. "Turkije is nog niet 100 procent bevestigd. Stay tuned", zei hij. "En dat is ook een antwoord op de kritiek dat we te veel stratencircuits hebben. De nieuwe races die eraan komen, zijn permanente circuits." Volgens de Italiaan blijft het uitgangspunt duidelijk: geen uitbreiding boven 24 races, maar wel een zorgvuldige selectie van locaties en formats om de sport aantrekkelijker te maken.