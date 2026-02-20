Na de eerste testdagen met de Red Bull RB22 uitte Max Verstappen stevige kritiek op de nieuwe generatie Formule 1-wagens, die een veel groter hybride aandeel kennen dan hun voorgangers. De Nederlander bestempelde de nieuwe auto’s als 'anti-racing' en zelfs als 'Formule E op steroïden'. Door de sterk toegenomen nadruk op energiemanagement moeten coureurs veel elektrische energie terugwinnen, zelfs tijdens wat een voluit gereden kwalificatieronde zou moeten zijn. Volgens Verstappen druist dat in tegen de essentie van de Formule 1.

De viervoudig wereldkampioen heeft al vaker aangegeven dat hij niet koste wat kost in de sport wil blijven na afloop van zijn huidige Red Bull-contract, dat tot en met 2028 loopt. Zo koestert hij ook ambities op het gebied van de enduranceracerij, waaronder de 24 uur van Le Mans. Vorige week liet Verstappen weten dat deze reglementen de kansen op een langer verblijf van hem in de Formule 1 'niet helpen'.

Later nuanceerde hij die uitspraken. "Iets niet leuk vinden betekent niet dat ik het niet wil doen. Als purist en autosportliefhebber zou ik liever andere regels hebben, maar het is wat het is. Ik ga proberen er het maximale uit te halen. Ik werk graag met het team en met onze eigen motor. Dat zijn de leuke aspecten. Zou ik andere regels willen? Ja, maar dit is waarmee we het moeten doen."

Max Verstappen: "Iets niet leuk vinden betekent niet dat ik het niet wil doen." Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Formule 1-baas Stefano Domenicali, die bij de test in Bahrein sprak met een klein groepje media waaronder Motorsport.com, gelooft geen moment dat de toekomst van Verstappen in F1 in gevaar is door de ingrijpende reglementswijzigingen. "Ik heb alle coureurs gesproken. Gisteren nog met Max", aldus de Italiaan. "Ik kan je garanderen dat Max meer van de Formule 1 houdt en er meer om geeft dan wie dan ook. Hij heeft zo zijn eigen manier om zijn punt te maken, maar we hadden een zeer constructief gesprek – ook met de FIA en de teams – om zijn standpunten te bespreken en te kijken wat nodig is om het talent van de coureur centraal te houden zonder de benadering fundamenteel te veranderen."

Gevraagd waarom hij zo zeker weet dat Verstappen niet snel zal afhaken, antwoordde Domenicali: "Omdat ik een zeer goede relatie met Max heb. Ik ken hem heel goed en breng veel tijd met hem door. Daarom. En hij houdt van de Formule 1, daar bestaat geen enkele twijfel over."

Volgens Domenicali klinkt de feedback van de coureurs inmiddels ook positiever nu de teams meer tijd hebben gehad om de afstelling, energie-inzet en rijtechniek te optimaliseren. Hij wijst erop dat nieuwe reglementen in het verleden vaker voor andere uitdagingen qua rijden hebben gezorgd. Ondertussen wijzen Lando Norris, Lewis Hamilton en George Russell op het feit dat de 2026-auto's lichter, smaller en wendbaarder zijn, waardoor ze juist fijner zouden zijn om mee te rijden.

"Ik waardeer het dat iedereen zeer constructief is", vervolgde Domenicali. "Overigens waren de reacties op dag één al anders dan op dag drie van de test. En dit zal zich verder ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we halverwege of aan het einde van het jaar weer samen zitten, het beeld er anders uitziet."