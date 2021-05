Met zijn zeventiende pole-position nam Valtteri Bottas sportieve revanche voor een teleurstellend weekend in Imola en stak hij een stokje voor een bijzondere mijlpaal voor teamgenoot Lewis Hamilton. Voor Max Verstappen was het een frustrerende zaterdag in de Algarve: de Limburger moet zondag genoegen nemen met de derde startplek.

Daarnaast is er aandacht voor ‘Mister Saturday’ George Russell, een tegenvallende Daniel Ricciardo en blikken we vooruit op de race: wie lijkt er voor zondag over de beste papieren te beschikken qua tactiek en long runs?

