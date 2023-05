Traditiegetrouw bij autosport op Amerikaans grondgebied werden de Formule 1-coureurs aan het publiek gepresenteerd. Zij werden één voor één naar voren geroepen door rapper LL Cool J, begeleid door een orkest, cheerleaders en droog ijs. Het was één grote show zo vlak voor de start van de Grand Prix van Miami. De Amerikaanse fans leken het wel te waarderen, maar dat gold in mindere mate voor de coureurs.

Veel coureurs vonden het namelijk een te grote afleiding zo vlak voor de start terwijl Fernando Alonso zich juist zorgen maakte om de perceptie van de fans in de landen waar zo'n grootse ceremonie niet plaatsvindt. "Als we dit doen, dan moeten we het overal doen. Ik denk namelijk niet dat de fans in Miami beter zijn dan de fans in Imola, Spanje, Mexico of Japan", stelde de Aston Martin-coureur.

De Formule 1 is van plan om dit soort coureurspresentaties dit seizoen bij zo'n zes tot zeven races te houden, waarbij gekeken wordt wat gepast is bij het land dat de race organiseert. Bij de Grand Prix Drivers' Association-meeting van vrijdag was er al wat weerstand op dit plan van de Formule 1, maar ze kwamen wel overeen om het voor deze keer te proberen om te zien hoe dit format aangepast kan worden.

De Formule 1 is op de hoogte van de verdeelde meningen over deze grootse pre-grid ceremonie en is bereid om met de coureurs te praten over eventuele aanpassingen zodat het zowel voor hen als de fans beter wordt. Deze gesprekken zouden al in Imola, waar de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden wordt, moeten plaatsvinden.

Miami GP-managing partner Tom Garfinkel zag de nadelen er niet van in en hij vergelijkt de kritiek op dit deze ceremonie met de kritiek die Netflix-documentaireserie Drive to Survive in het begin kreeg, voordat het gezien werd als een gamechanger. "Uiteindelijk is dit een show", zegt Garfinkel, gevraagd door Motorsport.com naar het idee achter de ceremonie. "Ik denk dat er binnen de Formule 1 veel mensen niet blij waren met de Netflix-serie toen deze aangekondigd werd. En die serie heeft zeker een positief effect gehad op de sport. Toen we het hadden over een race in Miami, waren er gesprekken met de Formule 1. Zij wilden meer entertainment en pracht en praal en dat soort dingen. Dat proberen we dus ook te bieden. Uiteindelijk is de competitie tussen de coureurs op de baan het belangrijkste, maar wat daarvoor gebeurt... Als we de mensen kunnen vermaken en wat pracht en praal en opwinding kunnen creëren, vind ik dat een goede zaak."

Steun voor ceremonie

Bovendien klonk er niet alleen kritiek van coureurs. Lewis Hamilton kon de pre-grid ceremonie namelijk wel waarderen. "Ik vond het geweldig. Ik houd van de zon! Het is gaaf dat de sport continu blijft groeien en ontwikkelen en niet steeds hetzelfde als in het verleden doet. Ze proberen wat nieuwe dingen, ze proberen de show beter te maken en ik steun dat volledig. Ik groeide op met muziek van LL Cool J en hij was er bij, dat was gaaf. Dan kijk je verder en zie je Will.i.am, een ongelofelijke artiest. Serena en Venus [Williams] stonden er ook. Ik vond het cool, dus geen problemen wat mij betreft."

Ook enkele teambazen spraken hun steun uit voor de pogingen van F1-eigenaar Liberty Media om nieuwe dingen te proberen om de fans te vermaken. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde dat het 'niet zo slecht' was voor de coureurs. "We moeten wat dingen proberen", oordeelde hij. "Iedereen doet zijn best en het was voor de fans fantastisch om de coureurs één voor één langs te zien komen. Het was niet op zo'n manier gedaan dat het een komedie leek."

Red Bull-teambaas Christian Horner vindt het belangrijk dat de Formule 1 de juiste balans vindt tussen wat het beste is voor de fans en wat het beste is voor de coureurs, zo vlak voor de race. "Als het goed is voor de zaken, vind ik het prima. Het draait allemaal om de twee uren nadat de lichten uit zijn gegaan. We zitten natuurlijk in een andere afzetmarkt. Je ziet dat de coureurs, of sommigen dan, er een beetje ongemakkelijk bij liepen. Maar als het om het omarmen van een nieuw publiek gaat, is dat allemaal aan de promotor. Ik ben meer geïnteresseerd in wat er gebeurt als de lichten uit zijn gegaan. Er wordt veel geëxperimenteerd. Dit is een nieuwe afzetmarkt, Amerikaanse sport is anders. Je zult de coureurs op Silverstone niet door wat droog ijs zien rennen."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Miami 2023