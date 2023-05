F1-coureurs kritisch op pre-grid ceremonie Miami

Kort voor de start van de Grand Prix van Miami werden alle coureurs op Amerikaanse wijze gepresenteerd aan het publiek. De Amerikaanse rapper LL Cool J riep de rijders een voor een naar voren, begeleid door livemuziek. Vanwege deze show moesten de coureurs 23 minuten voor de start van de race al aanwezig zijn, waar dit normaliter 16 minuten is. De meeste coureurs konden de show niet waarderen.

Mercedes F1-coureur en Grand Prix Drivers’ Association-voorzitter George Russell gaf zijn mening: “Zo doen de Amerikanen dit soort dingen in de sport. Ik vind het persoonlijk maar niks. Ik ben hier om te racen, ik ben hier niet voor de show. Ik ben hier om te racen en om te winnen. Dit is afleidend, want we staan een half uur in onze racepakken in de zon. Ik denk dat er geen andere sport ter wereld is waar je dertig minuten voor het begin in de zon staat te wachten, alle camera’s op je gericht om er een beetje een show van te maken. Dat kan in de entertainment-industrie. We willen het beste voor de sport, we staan open voor veranderingen. Maar ik denk niet dat we dit ieder weekend willen.”

McLaren F1-coureur Lando Norris doet ook een duit in het zakje. Hij stelt dat de volledige grid tegen het idee was, maar dat er niet naar hen geluisterd werd: “Geen enkele coureur vindt het leuk, maar het is niet anders. We doen veel dingen. Dit is een van de weinige sporten waar we zo dicht bij de fans komen. We doen zoveel aan publiciteit. Als coureur wil je gewoon rustig zitten en focussen, met minder televisie en dergelijke. Maar het is business, dus we doen wat we moeten doen. Maar dit vindt geen enkele coureur leuk. We doen al zo veel, er is een limiet aan wat we kunnen doen. We kunnen niet de hele dag op televisie komen.”

“Amerika niet anders behandelen dan andere GP’s”

Ferrari-coureur Charles Leclerc was iets minder kritisch, maar vroeg wel om een aanpassing van het schema. Fernando Alonso stelt dat de races in Amerika geen voorkeursbehandeling mogen krijgen ten opzichte van andere Grands Prix: “Ik ben geen groot fan van dit soort dingen zo kort voor een race. Als dit moet, dan moeten we andere dingen zoals de rijdersparade schrappen. We zitten midden in onze voorbereiding met engineers en strategen. En als we dit doen, dan moeten we het overal doen. Ik denk namelijk niet dat de fans in Miami beter zijn dan de fans in Imola, Spanje, Mexico of Japan. We moeten iedereen dezelfde regels geven en dezelfde show.”

