“Formule 1 zal DRS altijd nodig hebben”, stelt Alonso

In 2011 introduceerde de Formule 1 het Drag Reduction System, de openklappende achtervleugel om de topsnelheid te vergroten en inhalen te bevorderen. Veel fans en rijders zijn sindsdien kritisch: DRS zou te kunstmatig zijn. Komend jaar stapt de sport over op een geheel nieuw technisch reglement, waarbij men afstapt van de vele flapjes en vinnetjes om downforce te genereren. De neerwaartse druk wordt gegenereerd onder de wagens middels grondeffect. Dat zou het een stuk eenvoudiger moeten maken om elkaar te volgen, wat inhaalacties ook moet bevorderen. De F1-bazen houden in elk geval in 2022 vast aan DRS, maar hopen het systeem daarna te kunnen afschaffen.

In gesprek met Motorsport.com liet Fernando Alonso weten dat hij niet verwacht dat DRS in de komende jaren niet meer nodig zal zijn: “Ik denk het niet, nee. Ik denk dat het in de Formule 1 altijd nodig zal zijn. Ik weet dat het soms op bepaalde circuits voor kunstmatige inhaalacties zorgt, maar als we terugkijken en races zouden hebben zonder DRS, dan was het nog veel saaier geweest en was inhalen veel lastiger. Formule 1 is als geen andere klasse. In de F1 zal je altijd moeite hebben om elkaar dicht te volgen. Dat komt door de natuur van de aerodynamica en hoe slim alle teams zijn om meer performance te vinden. DRS zal dus een nuttige tool blijven, ook in de toekomst.”

Verbetering in 2022

De Spanjaard is al vele jaren actief in de Formule 1 en heeft in die periode diverse ingrijpende reglementsveranderingen meegemaakt. Op de vraag wat er bij de huidige wagens aan ontbreekt, antwoordde Alonso: “In het V6-tijdperk ontbreekt het aan betere races en verschillende winnaars. De Mercedes-dominantie was in de eerste drie of vier jaar van de V6 bruut. En vanaf 2017 introduceerde de Formule 1 bredere banden en grotere wagens. Dat was een stap achteruit qua racing en het elkaar kunnen volgen. Er ontbraken wat dingen ten opzichte van het verleden. De F1 heeft hiervan geleerd en ik denk dat we in 2022 een beter kampioenschap hebben.”