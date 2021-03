Domenicali nam deze winter het stokje van F1 CEO over van Chase Carey. De Italiaan zal komend weekend tijdens de wintertest in Bahrein naar verwachting zijn eerste publieke optreden maken in zijn nieuwe rol, maar hij zal vooral ook achter de schermen het nodige te bespreken hebben. Zo zal hij onder andere moeten bepalen welke invulling hij wil geven aan de ceremonie voorafgaande aan elke Grand Prix, die vorig jaar vooral in het teken stond van een politiek statement.

Take a knee

In het kader van het We Race As One-initiatief werd vorig jaar voorafgaande aan elke Grand Prix een korte videoboodschap getoond waarin de coureurs zich gezamenlijk uitspraken tegen racisme. Om het initiatief extra kracht bij te zetten ging het merendeel van de coureurs vervolgens voor iedere race door de knieën, waarmee zij het voorbeeld van andere atleten uit onder andere het American Football en de Britse Premier League volgden. Hoewel alle coureurs wel deelnamen aan het anti-racisme-initiatief, gingen om diverse persoonlijke redenen niet alle coureurs door de knieën.

Voorafgaande aan het nieuwe seizoen heeft de Formule 1 al bekendgemaakt dat het dit jaar op een andere manier invulling zal geven aan het We Race As One-initiatief. Zo zullen we het regenboogsymbool dit jaar niet meer terugzien op de auto’s, maar is er wel al besloten dat er voorafgaande aan elke Grand Prix opnieuw een kort moment voor een gezamenlijk statement wordt ingelast. Hoe dit er exact uit zal komen te zien is een van de onderwerpen waar Domenicali het voor de eerste race eind deze maand over wil hebben met de coureurs.

“Ik heb ze uitgenodigd voor een fysieke bijeenkomst, het liefst zo snel mogelijk”, sprak de nieuwe CEO vorige maand. “Het doel is om deze meeting in Bahrein te organiseren en zo mogelijk met elkaar het gesprek aan te gaan. De Formule 1 heeft naar mijn mening nog nooit zoveel fantastische coureurs gehad. Jong, getalenteerd en bijzonder sterk. We mogen niet de kans laten schieten om ze duidelijk te maken dat ze meer zijn dan alleen maar coureurs. Ze dragen een grote verantwoordelijkheid op hun schouders omdat zij het gezicht zijn van de sport. Ze moeten het belang van hun gedrag en hun woorden begrijpen. Ik verwacht dat zij het juiste voorbeeld geven.”

Tijd voor actie

Lewis Hamilton heeft afgelopen seizoen al aangegeven dat de Formule 1 meer moet doen dan alleen een signaal afgeven en lanceerde zelf zijn eigen Hamilton Commission, waarmee hij de diversiteit binnen de sport wil verbeteren. Tijdens de presentatie van de nieuwe Mercedes liet de wereldkampioen ook al weten dat hij het knielen voor de race een belangrijk symbool vindt, maar dat het vooral ook tijd wordt om echt actie te ondernemen.

“Voorafgaande aan het nieuwe seizoen hebben we nog niet besloten wat we zullen doen”, aldus Hamilton. “We zullen in Bahrein echter met elkaar om de tafel gaan zitten, dus ik weet zeker dat we het er met Stefano wel over zullen hebben. Het is niet het allerbelangrijkste dat iedereen gaat knielen. Het gaat vooral om de acties die we achter de schermen ondernemen.”

“Sommige dingen waaien na verloop van tijd weer over. Het is belangrijk dat dit een issue blijft waarmee ik en zoveel andere mensen dagelijks mee te maken hebben. Het is belangrijk dat we het gesprek blijven voeren. Verandering is mogelijk, maar vooral ook nodig. We zullen zien hoe we hier collectief aan kunnen werken om er voor te zorgen dat we er in deze sport meer in vooroplopen. Het komt dan niet zozeer aan op het door de knieën gaan.”