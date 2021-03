Preview: Vijf dingen om op te letten tijdens F1-wintertest Bahrein

Het belangrijkste verschil met de voorgaande jaren is daarmee al benoemd: de wintertest is nog verder ingekort. Waar coureurs vorig jaar zes dagen verdeeld over twee weken kregen, moet het ditmaal in drie dagen gebeuren. De Formule 1 acht dat in coronatijd voldoende, vooral doordat de 2021-auto's doorontwikkelingen zijn van creaties uit vorig jaar. Toch bedriegt de schijn een beetje. De aangepaste vloer en de veranderde constructies van Pirelli maken een productieve wintertest wel degelijk van levensbelang.

Geluk bij een ongeluk is dat teams die test wel in stabiele omstandigheden kunnen afwerken. Zo is het vertrouwde Barcelona ingeruild voor het Bahrain International Circuit, waar de Formule 1 voor het eerst sinds 2014 terugkeert voor de wintertest. Teams waren daar in een eerste stemronde nog niet allemaal over te spreken, met name doordat de nabijheid van Barcelona het aanvoeren van onderdelen makkelijker maakt. Maar nadat de aangepaste F1-kalender was gepresenteerd, met de seizoensopener in Bahrein, gingen alle partijen overstag. Het maakt dat het circuit in Sakhir vier F1-evenementen in evenzoveel maanden krijgt: de GP van Bahrein 2020, de Sakhir GP, de wintertest en de GP van Bahrein 2021.

1. De echte creaties van Mercedes en Red Bull: Vloer en tokens

Bij de aanstaande wintertest is het om te beginnen uitkijken naar de echte creaties van teams. Natuurlijk zien we die pas in volle glorie tijdens het eerste raceweekend, maar de wintertest gaat ons al wel wijzer maken. Nog meer dan in de voorbije jaren hebben formaties de kaarten tegen de borst gehouden bij de teampresentaties. Zo gaven teams slechts enkele studiofoto's prijs en valt daarop van alles te verbergen. Alhoewel dit in essentie voor alle teams geldt, verdienen Red Bull Racing en Mercedes hier extra aandacht.

Red Bull gaf om te beginnen bijzonder weinig prijs van de RB16B. De launch bestond uit twee studiofoto's en een korte video. Toen Max Verstappen en Sergio Perez een dag later een shakedown afwerkten, publiceerde Red Bull 76 foto's waarvan welgeteld nul van de RB16B. Het team vertelde evenmin waar de tokens aan zijn gespendeerd. Het lijkt om de achterkant van de auto te gaan met een aangepaste achterwielophanging (achterste wishbone en de spoorstang omgedraaid, net als Mercedes) maar de bevestiging daarvan moet in Bahrein komen. Tot nu toe heeft men de concurrenten niet wijzer willen maken dan dat ze al zijn.

Bij Mercedes deed men al net zo geheimzinnig. Zo vertikten Toto Wolff en technisch directeur James Allison het om te vertellen hoe de tokens zijn ingezet. Daarnaast werd het belangrijkste gedeelte van de auto afgedekt. Het merk met de ster toonde alleen een egaal oppervlakte bij de vloer. De FIA heeft dit jaar een diagonale inkeping voor de achterwielen voorgeschreven en het is bijzonder interessant om te kijken hoe de verschillende teams daarmee omgaan. Wie kan het geschatte downforceverlies terugwinnen? Voor het concept van Mercedes is dit vraagstuk van groot belang. Zo kiest Mercedes traditiegetrouw voor een lage rake, hetgeen de diffuser kleiner maakt dan bij Red Bull. Maar door de langere wielbasis kan men de achterste vloersectie goed gebruiken als een verlengstuk van die diffuser. Juist dat wordt op papier iets lastiger, al heeft Mercedes misschien wel weer een konijn uit de hoge hoed getoverd - net zoals vorig jaar met DAS. "Jullie zullen nog versteld staan in Bahrein", grapte Wolff in gesprek met Motorsport.com. We zijn in ieder geval benieuwd...

2. Eerste Red Bull-dagen Perez: Weinig te winnen, veel te verliezen

Bij Red Bull is er nog een ander aspect om met bovenmatige interesse te volgen: het optreden van nieuwkomer Sergio Perez. Tijdens zo'n wintertest valt er voor hem nog niet gek veel te peilen of te winnen, maar zeker wel te verliezen. Daarvoor hoeven we alleen maar even naar één van zijn voorgangers te kijken. Pierre Gasly reed de auto tweemaal plat tijdens de wintertest van 2019 en luidde het jaar van zijn ondergang bij Red Bull Racing in. De crashes van Gasly kostten het team naast geld ook rijtijd en dat is bij een wintertest nog veel pijnlijker. Geen gekke dingen doen, luidt dan ook het devies voor Perez.

Daarnaast wordt het interessant om te ontdekken wat hij achter de schermen kan bijdragen. Zo heeft Verstappen niet voor niets aangegeven dat Perez bruikbare kennis van andere teams en bovenal van de Mercedes-motor meeneemt. "In dat opzicht kan hij ons zeker helpen of kan hij het team in ieder geval nieuwe inzichten geven over bepaalde thema's." Perez hield zich na de eerste testdagen in de RB16B en RB15 nog behoorlijk op de vlakte, maar komend weekend volgt een nadere kennismaking met de Honda-motor en de Red Bull-werkwijze. Als Perez geen gekke dingen doet, kan hij in dit stadium al van meerwaarde blijken achter de schermen.

3. Het vernieuwde McLaren met Mercedes-power

Waar Mercedes en Red Bull Racing het seizoen met titelaspiraties ingaan, is het daarachter aardig om te kijken wat McLaren kan. De formatie van Andreas Seidl presenteerde als eerste team de bolide voor het nieuwe seizoen, ook meteen de eerste F1-auto van McLaren sinds 2014 met een Mercedes-motor. Het Britse team heeft beide tokens verbruikt aan het inpassen van deze nieuwe krachtbron. Veel ruimte voor andere verbeteringen aan de auto is er niet geweest. Met andere woorden: als McLaren dit jaar een stap voorwaarts zet, en dat is best aannemelijk, dan zal de progressie grotendeels uit de motor moeten komen.

De integratie van die nieuwe Mercedes-motor is tot dusver goed verlopen. Zelfs zo goed dat Zak Brown met een glimlach reageerde op uitlatingen van Mercedes. Het Zuid-Duitse merk maakte er zoals ieder jaar een spelletje van om rivalen zand in de ogen te strooien. Zo liet de motorische afdeling weten 'enkele problemen met de nieuwe motor te hebben'. Brown sprak dat tegen en liet weten dat er tot dat moment niets aan de hand was met de motor, ook niet bij de integratie in de nieuwe MCL35M. Het is hoopgevend, al komt de echte vuurdoop pas tijdens de wintertest in Bahrein. Verloopt dan nog steeds alles prima of zijn er toch enkele kinderziektes te verhelpen?

4. Nieuwe krachtbron moet dolend Ferrari op juiste spoor zetten

Als we het toch over motoren hebben, is de link naar Ferrari ook snel gelegd. Van alle motoren in de Formule 1-wereld is het exemplaar van Ferrari het meest besproken in het voorbije anderhalf jaar. Aan het eind van 2019 omdat men zou sjoemelen met de brandstofmeter en vorig jaar omdat de motorische achterstand Ferrari-onwaardig was. Nou zullen critici zeggen, leuk maar wat worden we tijdens de wintertest al wijzer van de motorische progressie? Misschien niet heel veel, al vertelt dat niet het hele verhaal. Zo gingen vorig jaar juist alle alarmbellen in Maranello af tijdens de wintertest.

Ferrari bleek er niet bij te zitten. De buitenwacht hield in eerste instantie nog rekening met bewust verstoppertje spelen. Ferrari had het jaar ervoor namelijk wel alle kaarten op tafel gelegd, werd tot 'kampioen van de wintertest' gekroond maar werd bij de seizoensopener net als andere teams om de oren gereden door Mercedes. Had Ferrari vorig jaar voor de omgekeerde tactiek gekozen? Het antwoord luidde nee. De motorische achterstand van de wintertest bleek structureel. Mede daardoor is het interessant om te zien of Ferrari een stap heeft gezet en hoe de eerste signalen achter de schermen worden ontvangen. De Scuderia neemt in ieder geval een compleet nieuwe krachtbron mee, met een naar eigen zeggen revolutionair ontwerp. De voortekenen zijn positief, al moet de eerste praktijktest in Bahrein nog wel voor bevestiging zorgen.

5. 'Nieuwkomers' met Alonso als blikvanger

Bij die wintertest in Bahrein krijgen we tot slot enkele F1-nieuwkomers in actie. De meest in het oog springende past eigenlijk niet in die categorie: Fernando Alonso is juist een ervaren rot in het vak, al mocht de Spanjaard vorig jaar wel opdraven voor de 'young driver test'. De rentree van een tweevoudig wereldkampioen is altijd noemenswaardig, maar na zijn fietsongeval in Zwitserland nog veel meer. Want hoe is Alonso er fysiek aan toe? De vraag moet in Bahrein worden beantwoord. Zo liet de coureur uit Oviedo de teampresentatie schieten, maar verzekerden teamleden dat er geen reden tot zorg is. "Wij zijn eigenlijk verrast dat zijn herstel zo snel gaat. Hij gaf na het ongeluk meteen aan dat hij in Bahrein weer van de partij is. Hij lijkt het gelijk nu aan zijn zijde te krijgen. Fernando is in Bahrein weer volledig fit."

Naast Alonso zijn er met Yuki Tsunoda, Mick Schumacher en Nikita Mazepin nog drie 'echte' rookies. Alhoewel: eerstgenoemde heeft met alle privétests van AlphaTauri al bijna een heel seizoen achter de rug. Tsunoda is met (financiële) steun van Honda in de koningsklasse gekomen en de betrokkenen doen er alles aan om de eerste Japanse F1-coureur sinds 2014 te laten slagen. Dat geldt natuurlijk ook wel voor Schumacher en Mazepin, al heeft laatstgenoemde het niet makkelijk voor zichzelf gemaakt. De Rus heeft in de voorbije maanden veelvuldig het nieuws gehaald en niet op de goede manier.

Zo drukte hij tijdens het F2-slotweekend in Bahrein rivalen nagenoeg in de muur en kwam nadien het bekende filmpje naar buiten. De Russische kleurstelling van Haas - en het ongenoegen van dopinautoriteit WADA daarover - zorgde voor nieuwe reuring. Het wordt tijd dat Mazepin met zijn rechtervoet gaat spreken, te beginnen in Bahrein. Dat zal overigens geen sinecure worden, aangezien Haas 2021 al bijna opgeeft en alles op de nieuwe regels zet. Het Amerikaanse team staat op de nominatie om de rode lantaarn dit jaar over te nemen van Williams, al is dat weer een verhaal op zich. In ieder geval: aan interessante verhaallijnen absoluut geen gebrek, laat het licht aan het eind van de pitstraat maar op groen springen.

Hoe laat is de wintertest precies en waar is de actie te volgen?

De Formule 1-wintertest is dit jaar verdeeld over 'slechts' drie dagen. Voor iedere dag is de opzet identiek. Zo wordt er gereden vanaf 8.00 uur Nederlandse tijd en eindigt de ochtendsessie steevast om 12.00 uur. Na een korte lunchpauze wordt de actie om 13.00 uur hervat. Iedere testdag loopt dan door tot 17.00 uur Nederlandse tijd.

In de lunchpauzes organiseert de Formule 1 overigens kleine persconferenties, waarbij Max Verstappen zondag aan het woord komt. De winterse testdagen worden van vrijdag tot en met zondag live uitgezonden door Sky Sports F1 en de streamingdienst F1 TV. Motorsport.com Nederland houdt iedere dag een liveblog bij, zodat geïnteresseerden online ook niets hoeven te missen.

