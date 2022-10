Er zijn sporten die je vrij goedkoop of zelfs gratis kunt beoefenen. Denk aan hardlopen of zwemmen. De autosport - en Formule 1 in het bijzonder - is exact het tegenovergestelde. Al sinds de oprichting van het wereldkampioenschap in 1950 gaan er enorme smakken geld gepaard met de koningsklasse van de racerij. Een coureur heeft torenhoge budgetten nodig om vanuit de karting door te kunnen stoten naar de hogere juniorklassen. De auto’s zelf zijn de top van de automotive-technologie, ondersteund door ’s werelds grootste merken. En om goed te presteren, zijn honderden miljoenen nodig.

Een vooraanstaande fabrikant als Mercedes of Ferrari heeft meer bestedingsruimte dan een privateer als Haas of Williams. De kans dat een van deze kleinere formaties plotseling mee gaat doen om de hoofdprijzen, is daardoor nihil. Om het veld dichter bij elkaar te brengen en alle teams meer kansen te geven, is het budgetplafond in het leven geroepen.

Wat is het F1 budgetplafond?

Het budgetplafond in de Formule 1 is het maximale bedrag dat een team aan de auto’s mag uitgeven in een periode van een kalenderjaar. Het concept werd in 2021 ingevoerd. Het oorspronkelijke plan - wat nog voor de coronapandemie was goedgekeurd - ging uit van een bestedingslimiet van 175 miljoen dollar. Toen COVID-19 het seizoen 2020 volledig overhoop gooide en enkele teams in grote financiële problemen kwamen, werd het bedrag verlaagt naar 145 miljoen dollar. Het plan was om het bedrag voor 2022 en 2023 per seizoen met nog eens 5 miljoen te verlagen, afhankelijk van inflatie. Door de enorme wereldwijde prijsstijgingen in 2022 is het bedrag weer wat aangepast.

Waarom heeft F1 een budgetplafond?

Sommige teams beschikken over enorme budgetten, terwijl de kleinere teams het moeten doen met een relatief bescheiden bedrag. Dit zie je terug in de prestaties op het circuit, en maakt het bijna onmogelijk voor de kleinere teams om zich te mengen in de strijd om de zeges en titels. Het budgetplafond is bedoeld om voor de langere termijn een eerlijker speelveld te creëren, maar ook om ervoor te zorgen dat alle teams kunnen overleven. Plus, in een wereld waarin het steeds vaker draait om besparingen en duurzaamheid, is het een stap in de goede richting om het imago van de geldverslindende sport te verbeteren.

Start van de GP van Spanje. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wat valt er onder het F1 budgetplafond?

Alle uitgaven die te maken hebben met de prestaties van de auto - maar niet met de motoren - zijn relevant voor het budgetplafond. Dit bevat:

Alle onderdelen op de auto (van stuurwiel tot wielmoeren)

Alle elementen die nodig zijn om de auto te laten rijden

Het grootste deel van het teampersoneel

Apparatuur in de pitbox

Reserveonderdelen

Transportkosten

Alles daartussenin

De meeste aandacht gaat uit naar de kosten voor de ontwikkeling van de auto. Teams moeten nauwkeuriger afwegen wat er wel en niet ontwikkeld kan worden, hoeveel elk nieuw onderdeel op de bolide kost en welke winst het oplevert.

Wat valt er niet onder het F1 budgetplafond?

Een aantal grote kostenposten valt niet onder het bestedingslimiet, waaronder:

Salarissen van de coureurs

Het salaris van de drie bestbetaalde teamleden

Reiskosten

Marketinguitgaven

Juridische kosten

Inschrijf- en licentiegeld

Alle non-F1 of straatautoactiviteiten

Kosten voor ziekte- of ouderschapsverlof

Bonussen voor personeel en medische secundaire voorwaarden

De motoren hebben een eigen kostenbeperking. Dit ligt ingewikkelder omdat sommige teams hun eigen power units ontwikkelen terwijl andere teams ze inkopen bij een externe partij.

Start van de Grand Prix van Singapore Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Wat is de straf voor een overschrijding van het F1 budgetplafond?

Naast procedurele overtredingen die te maken hebben met de rapportage (zoals het te laat inleveren van de cijfers) is er een duidelijke grens getrokken voor wat betreft overschrijding van het budgetplafond: 5 procent boven het vastgestelde bedrag. Een overtreding onder dat percentage wordt gezien als ‘kleine overschrijding’. Alles daarboven wordt zwaarder bestraft. Maar hoe die straffen eruit zien en hoe ze worden toegepast, is nog onduidelijk.

Het reguleren van de uitgaven is een complexe zaak. De mogelijke straffen zijn bewust zo vaag gehouden omdat de beleidsbepalers dit per zaak willen beoordelen. Er zijn dus heel veel straffen mogelijk: puntenaftrek over het vorige seizoen, het schrappen uit de uitslag van bepaalde races, boetes en beperkingen in windtunneltijd en budgetten voor het daaropvolgende seizoen. Een ding staat vast zodra je meer dan 5 procent te veel uitgeeft: je kunt uit het wereldkampioenschap geschrapt worden.

Wie bepaalt de straffen over overschrijding van het F1 budgetplafond?

Alle straffen worden uitgedeeld door het Cost Cap Adjudication Panel, een groep van zes onafhankelijke rechters die zijn voorgedragen door de FIA en de F1-teams.

Het Formule 1-veld maakt zich op voor de start. Foto: Andy Hone / Motorsport Images