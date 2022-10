De Formule 1-teams moesten zich in 2021 voor het eerst houden aan een budgetplafond, dat ervoor zorgde dat zij gedurende het kalenderjaar maximaal 145 miljoen dollar mochten uitgeven. Bij de aankondiging van dit financiële reglement werd al aangekondigd dat de teams hun financiële huishouding voor 31 maart van het volgende jaar moesten indienen, waarna de FIA zich ging buigen over cijfers. Aanvankelijk wilde de autosportfederatie in juli 2022 al terugkoppelen welke teams zich wel en niet aan het budgetplafond hebben gehouden, maar dat moment werd meerdere keren uitgesteld. Zo wilde de FIA afgelopen woensdag al duidelijkheid verschaffen, maar werd de bekendmaking uiteindelijk uitgesteld tot de maandag na de GP van Japan.

Daar heeft de FIA zich aan gehouden, want tegen het einde van de middag is naar buiten gebracht welke teams een certificate of compliance hebben ontvangen omdat zij zich aan de uitgavenlimiet hebben gehouden. De FIA Cost Cap Administration heeft aan zeven teams een certificaat uitgedeeld: Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Haas F1 en Alfa Romeo. Dat betekent dat er bij drie teams overtredingen zijn geconstateerd. Zo wordt Williams afgerekend op de procedurele fout die het eerder dit jaar maakte bij het indienen van de financiële cijfers over 2021, al hebben zij zich verder wel aan het financiële reglement gehouden. In maart werd Williams ook al bestraft voor het te laat inleveren van de benodigde documenten. Hiervoor betaalde het team een boete van 25.000 dollar.

Ook Aston Martin heeft een procedurele overtreding van het financiële reglement begaan, al wil het team naar verluidt graag benadrukken dat hiermee geen competitief voordeel is behaald. De procedurele overtreding had betrekking tot een aantal administratieve boekhoudkundige protocollen, wat het gevolg was van verschillen in de complexe interpretatie van de reglementen. Ook Red Bull Racing heeft een procedurele fout begaan, al staat bij dat team ook aangegeven dat er een kleine overschrijding van het budgetplafond is geweest. Het gaat om een overschrijding van minder dan 5 procent boven het budgetplafond.

Later pas duidelijkheid over straffen Red Bull en Aston Martin

Volgens de FIA hebben alle teams keurig meegewerkt door de vereiste informatie aan te leveren en ook hebben alle teams met goede intenties gehandeld. Wel heeft de autosportbond besloten om geen formele onderzoeken uit te voeren en meldt het dat er alleen gekeken is naar de documenten die zijn aangeleverd.

Over de straffen die uitgedeeld worden aan Red Bull Racing en Aston Martin, heeft de FIA nog geen duidelijkheid verschaft bij het uitdelen van de certificaten. "De FIA Cost Cap Administration bepaalt momenteel welke actie onder het financiële reglement ondernomen moet worden met betrekking tot Aston Martin en Red Bull", meldt de FIA. Ook is nog onduidelijk wanneer de teams daar meer duidelijkheid over kunnen verwachten. Dat hangt volgens een woordvoerder van de FIA af van of de teams het eens zijn met de voorgestelde inbreukovereenkomst, of dat ze de zaak voor het Adjudication Panel willen laten komen.

Hoewel de strafmaat nog even op zich laat wachten, is natuurlijk al wel bekend welke straffen er op de diverse overtredingen kunnen staan. Zo kunnen de procedurele fouten van Red Bull Racing, Williams en Aston Martin leiden tot financiële straffen en kleine sportieve straffen, als blijkt dat er verzwarende factoren meespelen. Voor Red Bull geldt bovendien dat zij een extra financiële straf of kleine sportieve straf kunnen verwachten voor de kleine overschrijding van het budgetplafond. Denk daarbij aan het aftrekken van punten in het constructeurskampioenschap, het verplicht uitzitten van een of meerdere sessies tijdens een GP-weekend, beperkingen van aerodynamische tests of andere soorten tests en een verlaging van het budgetplafond voor het daaropvolgende jaar.