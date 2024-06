Een van de belangrijke pionnen binnen het Formule 1-succes van Michael Schumacher is Nikolas Tombazis. De Griek - die nu de single-seatersbaas binnen de FIA is - werkte zowel bij Benetton als bij Ferrari aan een kampioenswagen voor de zevenvoudig wereldkampioen. De samenwerking verliep volgens Tombazis ook naar behoren. In de podcast Beyond the Grid vertelt hij dat het werken met een coureur van zijn kaliber hem goed beviel.

"Hij was de eerste coureur met wie ik had gewerkt. Toen ik bij Benetton binnenkwam, was hij er al een jaar. Het was heel bijzonder om met hem te werken, hij was zó intens", herinnert de ingenieur. Hij weet nog goed hoe Schumacher in de communicatie richting het team was. "Hij was zeer getalenteerd en erg intelligent. Hij waardeerde het team. Iedereen vond hem heel erg beleefd. En dat terwijl het een superster was."

Met Schumacher werd Tombazis in 1994 en 1995 namens Benetton wereldkampioen, om daarna pas in 2000 met Ferrari de titel te bemachtigen. Het kampioenschap werd toen in de laatste race ten koste van McLaren en Mika Hakkinen binnengesleept, wat Tombazis als een van zijn hoogtepunten uit zijn carrière beschouwd. "Suzuka 2000 was fenomenaal. Het is een van de dingen waar ik nog altijd kippenvel van krijg", legt hij uit. "Ferrari had toen sinds 1979 geen coureurskampioenschap meer gewonnen. Dat was toen 21 jaar geleden? Ze werden er wanhopig van. De druk was heel hoog. Je voelde het elke dag."

Die druk sijpelde door naar de aerodynamische afdeling, waar Tombazis toen werkzaam was. "Dat hoort bij F1, maar bij Ferrari en in Italië is het tien keer zo erg", vertelt de 56-jarige. "De druk was hoog, want we wisten dat we de beste coureur hadden. We hadden geen excuses meer en moesten leveren. Toen het tegen een concurrent als McLaren lukte, gaf dat ons een onbeschrijflijk gevoel van voldoening."

Geen tijd om bij te komen

Voor Ferrari was het kampioenschap in 2000 het begin van een dominante periode in F1. Tot en met 2004 won Schumacher vijf wereldtitels namens de Italiaanse renstal. Volgens Tombazis is dat het resultaat van het continu hard doorwerken van de aerodynamici in Maranello. "Je begint dan meer op lange termijn te denken en niet meer op korte termijn. Dat is het belangrijkste", vertelt de invloedrijke ingenieur. "Dat zie je met teams die domineren. Die hoeven niet meer na te denken over de volgende race. Ze worden niet meer voor gek verklaard, want ze hebben net gewonnen. Je kunt je dan eerder focussen op de auto van het jaar erna. Het gebeurde bijvoorbeeld bij ons in 2001, 2002 en 2004. Misschien zien we dat ook in de dominante periodes van andere teams."