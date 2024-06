Zijn de F1-upgrades van Red Bull echt een downgrade?

Het is dus zover. Red Bull heeft twee van de laatste vier Grands Prix niet gewonnen en velen - hunkerend naar spektakel en spanning - roepen om het hardst dat er iets mis is in Milton Keynes. Ja, het is even wennen: teams die een grote stap gezet hebben en het gat richting Red Bull verkleinen. Maar om direct te stellen dat alles mis is bij het kampioensteam… Nee, de logische verklaring voor de toegenomen spanning is de stap voorwaarts die de overige teams gezet hebben. Aan de andere kant heb je de progressie van Red Bull dit jaar, of het gebrek daaraan ten opzichte van die overige teams.

De afgelopen seizoenen was de ontwerpstudio van Red Bull het epicentrum van innovatie, met name in de aanloop naar de introductie van de grondeffect-reglementen in 2022. We hebben het allemaal al vaker gehoord: Adrian Newey had ervaring met grondeffect doordat hij bij Fittipaldi met de grote Harvey Postlethwaite samenwerkte. Hij wist hoe hij het moest laten werken, en ontwikkelde een ophanging die ervoor zorgde dat de Red Bull RB18 laag bij de grond zou blijven zonder hinder te ondervinden van porpoising zoals de meeste andere teams. Het gewicht van de auto speelde in eerste instantie nog een grote rol, maar nadat het chassis op dieet gezet was, won de formatie in de tweede helft van het seizoen 2022 tien van de elf races.

Vervolgens kwam het bizar dominante seizoen 2023. Enkel de masterclass van Carlos Sainz in Singapore voorkwam dat Red Bull alle races won. In de metropool in Zuidoost-Azië werd de achilleshiel van Red Bull blootgelegd: kerbs, hobbels en korte, krappe bochten. Het team uit Milton Keynes had daarop even geen antwoord tijdens het Grand Prix-weekend. Het werd deels op problemen met de afstelling gegooid, al speelden de minpunten van de auto zelf een grotere rol. Terugkijkend was ook het Monaco-weekend van dat jaar al een eerste teken, al was er niemand om daarvan te profiteren. Aston Martin was als voornaamste uitdager vooral verrast dat het zo ver vooraan mee kon doen en maakte een tactische fout. De overige teams hadden vooral moeite met zichzelf.

En dit jaar? Een heel ander verhaal. De zweem van onaantastbaarheid van Red Bull verdween in Melbourne. Hoewel Verstappen vroeg moest opgeven met een remprobleem, is het goed mogelijk dat Sainz hem in een man-tegen-man duel had verslagen. McLaren had in Imola kunnen winnen en won in Miami -weliswaar met hulp van de safety car - en Leclerc zegevierde in Monaco. En met andere omstandigheden en condities had Norris of Russell in Montreal zomaar gewonnen. “De laatste paar races zijn lastig geweest, met te veel kleine problemen gedurende het weekend”, legde Verstappen uit na de race in Canada. “We hebben vlekkelozere weekenden nodig. Zelfs tijdens deze race hadden we nog veel moeite met de kerbs en hobbels. Er is dus zeker een gebied waar we aan kunnen werken. We kunnen volgens mij nog heel veel performance vinden als we deze dingen onder controle krijgen.”

Verstappen passeerde Norris in ronde 48 en gaf de leiding niet meer uit handen. Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull heeft hetzelfde zwakke punt geïdentificeerd als de voorbije twee seizoenen, maar er gaan ook verhalen door de paddock dat de updates uit Imola niet optimaal werken. In de Grand Prix van Emilia Romagna introduceerde het team een nieuwe vloer en voorvleugel. Gedurende het weekend hadden beide rijders problemen met de afstelling. Dat werd pas in de break tussen VT3 en de kwalificatie voor een aardig deel verholpen. Sebastien Buemi speelde in de simulator een hoofdrol en gaf het team weer wat richting. Er wordt echter erkend dat de sim niet volledig correleert met de praktijk, zeker met betrekking tot kerbstones en hobbels.

Mercedes technisch directeur James Allison stelde dat de upgrades van Red Bull niet alleen de beoogde doelen niet behaalden, maar dat het er zelfs op achteruit zou zijn gegaan. “Het zou kunnen dat ze weer beter presteren als we terug op banen zijn waar de bochtensnelheden hoger liggen, maar het heeft er op dit moment alle schijn van dat hun upgrade een downgrade is geweest”, zei hij tegen de media in Canada, waaronder Motorsport.com. “Vingers gekruist dat ze daar echt last van gaan krijgen. Zoiets kan je leven namelijk een stuk zwaarder maken. Want als je geen vertrouwen meer hebt in je gereedschap, moet alles worden nagelopen en dat kost zeeën van tijd. Tijd is je grootste vriend, maar als je het verliest, is het je grootste vijand.”

Red Bull-teambaas Christian Horner haalde na de race zijn gram, door te stellen dat “zelfs met onze downgrade zijn we sneller dan hun upgrade”. Het blijft een feit dat het team op dit vlak werk aan de winkel heeft.

Ondanks zijn overwinning had Verstappen nog steeds moeite met de capaciteiten van de Red Bull op het circuit van Montreal. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Terug naar het grondeffect. De Venturi-tunnels vereisen een zeer stabiele geometrie van de ophanging om goed te kunnen werken. Met een te zachte ophanging schraapt de vloer te vaak tegen het asfalt waardoor er schommelingen in de hoeveelheid geproduceerde downforce ontstaan. Aan de andere kant, bij een zeer stijve ophanging, heb je stabiliteit en blijft de vloer op een constante hoogte waardoor een voorspelbare hoeveelheid downforce ontstaat. Maar wanneer je dan over een grotere hobbel of kerbstone rijdt, heeft de vering te weinig veerkracht om dat op te vangen. Dat resulteert in verlies aan grip. In langzame, scherpe bochten kampt Red Bull met instabiliteit en dat is terug te zien in de rondetijden.

Dat komt overeen met de boordradio van Verstappen, die tijdens de race sprak over een ‘blokkerende’ ophanging. Niet letterlijk, maar dat de vering niet lekker omging met de kerbstones. Uiteindelijk besloot hij de kerbs maar volledig links te laten liggen en er zo veel mogelijk omheen te rijden. Het oplossen van dit probleem is iets complexer dan het simpelweg monteren van zachtere veren. Het heeft namelijk invloed op Red Bulls potentieel in de snelle bochten - het sterkste punt. En ultracompetitieve teams als Red Bull nemen vaak geen genoegen met compromissen.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya, nu zonder die vervelende chicane in de laatste sector, past op papier perfect bij de RB20. De overdaad aan middelsnelle tot snelle bochten - bocht 3, bocht 9 en de laatste twee bochten - zijn de auto op het lijf geschreven. Bij voorbaat lijkt de concurrentie kansloos. Alles hangt af van de progressie die zij geboekt hebben, en of er nog meer updates geïntroduceerd worden voor de aanstaande triple-header.

Het is lastig om de cirkel rond te maken door simpelweg te beweren dat de upgrades inderdaad een downgrade zijn, zoals Allison stelde. Het is aannemelijker dat het team niet de vooruitgang heeft geboekt die anderen wel hebben geboekt op een reeks circuits die de zwakke plekken van de RB20 naar boven haalde. “We weten dat er later dit jaar circuits komen, zoals Singapore, waar rijhoogte weer een rol gaat spelen. We verwachten dat Ferrari, McLaren - en Mercedes, dat afgelopen weekend ook in het window kwam - op elk circuit competitief zijn”, aldus Horner. Het team gelooft er echter heilig in dat het de zwakke plekken van de RB20 kan verhelpen zonder in te boeten aan de sterke punten, zoals Verstappen ook tijdens de persconferentie aan deze website liet weten.

Dat gezegd hebbende, heerst ook het gevoel dat Red Bull bij het eerstvolgende upgradepakket een grotere stap voorwaarts moet zetten om voor te blijven in de ontwikkelingsrace met de concurrentie. Anders begint het er toch echt op te lijken dat het plafond van de mogelijkheden met het huidige concept in zicht is…