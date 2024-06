Alpine F1 blijft zwaarder chassis rouleren, verwacht Ocon

Alpine heeft sinds het begin van het Formule 1-seizoen een gewichtsverschil tussen de twee chassis' die Esteban Ocon en Pierre Gasly gebruiken. Het team heeft een creatieve oplossing gevonden om dat nadeel eerlijk te verdelen door het eerst enkele races aan Ocon te geven, vervolgens aan Gasly en sinds de Grand Prix van Miami wee aan Ocon. De bij Alpine vertrekkende coureur verwacht dat zijn werkgever zich vasthoudt aan het plan om het zwaardere chassis het hele seizoen tussen beide rijders te laten rouleren. "De afgelopen paar weekenden is mijn auto behoorlijk wat zwaarder dan die van Pierre. We zullen gedurende het jaar afwisselend de zwaardere auto hebben, maar sinds Miami is dit het geval", zei Ocon in Canada, waar hij Gasly voor moest laten tijdens de race op weg naar P10.

Het gewicht is niet alleen in de races een nadeel, maar volgens Ocon vooral ook tijdens de kwalificaties. "Als je al deze dingen bij elkaar optelt, wordt het moeilijk om Q1 te overleven", stelt de Fransman, die ziet dat Alpine zijn best doet om de A524 dichter bij het minimumgewicht te krijgen. Naar verluidt is het gewichtsverschil tussen de twee chassis' zo'n drie kilogram, wat ongeveer één tiende per ronde kost. Gasly denkt echter dat het allemaal wel meevalt met het verschil tussen de monocoques. "Hij was lichter bij de start van het seizoen en vervolgens zijn we van onderdelen gewisseld, waardoor ik een kilogram of iets dergelijks lichter ben. Het zit best dicht bij elkaar."

Ondanks het aanstaande vertrek van Ocon kan de coureur uit Evreux gewoon op een eerlijke behandeling van Alpine blijven rekenen, zo verzekerde teambaas Bruno Famin al. "Esteban kan erop rekenen dat het gehele team hem helpt om het beste resultaat te halen, want als Esteban het beste resultaat behaalt, helpt hij het team om het best mogelijke resultaat te behalen. We rekenen erop dat Esteban alles geeft voor het team en we zullen hem niet aan de kant zetten. Hij heeft dezelfde positie als Pierre", vertelde hij aan Motorsport.com. "Ze staan op gelijke hoogte en hebben dezelfde status. We weten dat ze heel dicht bij elkaar zitten qua snelheid en het zou niet goed zijn als we het anders doen. Het draait om het belang van het team, het belang van Alpine staat voorop."