FIA nog altijd in gesprek met Masi over nieuwe functie

De FIA publiceerde tijdens het Grand Prix-weekend in Bahrein een uitgebreid rapport over de controversiële finale van het F1-seizoen 2021 in Abu Dhabi. Daarin wordt onder meer gesproken over ‘een menselijke fout’ door Michael Masi. De wedstrijdleider zou echter wel naar eer en geweten hebben gehandeld.

De FIA maakte in februari al bekend dat Masi in 2022 niet meer zou terugkeren als F1 race director. Die positie wordt vanaf dit jaar afwisselend ingenomen door Eduardo Freitas en Niels Wittich. Wel zou er een functie elders voor Masi gezocht worden. Sindsdien is het echter stil gebleven rondom de positie van de Australiër. FIA-president Ben Sulayem heeft inmiddels meer uitleg gegeven. Hij stelt dat de keuze om Masi te vervangen vooral bedoeld is om “de druk en stress bij hem weg te nemen”. Over een nieuwe rol wordt nog gesproken: “We zijn dankbaar voor de drie jaar die hij in ons heeft geïnvesteerd, en de tijd die hij erin heeft gestoken", zegt de nieuwe FIA-topman. "We zijn in onderhandeling zodat hij binnen de FIA kan blijven. Hij is een belangrijk figuur voor ons. Onze mensen onderhandelen over een andere plek voor hem binnen de FIA. We willen nu door. De analyse van die race in Abu Dhabi is achter de rug. Het seizoen 2022 is begonnen.”

Mede als gevolg van de gebeurtenissen in 2021 is de wedstrijdleiding op de schop gegaan. Zo wordt de rol van wedstrijdleider nu vertolkt door twee personen. Bovendien is er een virtuele Race Room geïntroduceerd, een soort VAR ter ondersteuning van de wedstrijdleiding. Ben Sulayem legt uit: “Een directeur kan niet slechts één directeur zijn. Daarom hebben we mensen als Herbie Blash teruggehaald, ter ondersteuning van de wedstrijdleider. Bovendien roteren we, is het niet slechts één wedstrijdleider. We hebben het hier over 23 races. Mensen raken vermoeid, je moet veel reizen. Dit is dus een oplossing.”