FIA geeft fouten toe voor reprimande Max Verstappen in Singapore

Max Verstappen beleefde al geen geweldige zaterdag in Singapore, maar mocht zich na de kwalificatie nog eens bij de stewards melden vanwege drie gevallen van vermeend hinderen van coureurs. Hij zou Logan Sargeant en Yuki Tsunoda in de weg hebben gezeten terwijl hij ook aan het einde van de pitstraat stil stond om een gat te bouwen naar Sergio Perez. Na uitleg van de coureur en de teamvertegenwoordiger van Red Bull deelden de stewards enkel twee reprimandes en een boete van 5.000 euro uit.

Het heeft tot veel commotie geleid en het voorval is ook bij de meeting van teammanagers op vrijdag besproken. Bij het herzien van de beelden gaf steward Matteo Perini - die in Singapore en Japan een van de stewards van dienst is - toe dat de reprimande voor het vermeend hinderen van Tsunoda een fout was. Sommige coureurs vreesden dat dit een slecht precedent zou scheppen voor toekomstige gevallen van vermeend hinderen van coureurs, maar Perini bevestigt dat deze incidenten in Singapore niet een precedent scheppen voor de toekomst. Bovendien benadrukt hij dat een gebrek aan radioverkeer niet als een verzachtende omstandigheid moet worden gezien om de coureur te beschermen tegen een serieuzere straf.

Hoewel de teams en coureurs nu duidelijkheid hebben, kunnen ze ook vraagtekens zetten bij het feit dat Verstappen drie plaatsen hoger startte in Singapore dan hij had moeten doen en zo mogelijk rivalen waardevolle punten ontnam met een gemakkelijkere klim naar zijn uiteindelijke vijfde plaats dan het geval zou zijn geweest. Hij begon van de elfde plaats, maar had met een gridstraf van de veertiende plek moeten beginnen.

Verstappen zelf gaf na de kwalificatie toe dat hij verwacht had dat hij zeker één gridstraf zou krijgen, maar hij ontsnapte daar dus aan en kwam weg met twee reprimandes en de boete voor het team. Hij nam de schuld op zich voor het hinderen van Tsunoda. "Dat was niet goed", gaf de Nederlander op een vraag van Motorsport.com toe. "Ik zag hem niet omdat ik op de radio vroeg wat het probleem was. Toen kreeg ik pas de melding toen hij al achter me zat. Dat somt mijn kwalificatie in principe wel op, het was gewoon super hectisch en rommelig."

De stewards staan nog wel steeds achter het oorspronkelijke besluit betreffende het incident in de pitstraat, aangezien het wachten in de pitstraat niet expliciet verboden is volgens de regels. Zij hebben de FIA echter wel verteld dat er regels moeten komen voor dit soort omstandigheden.

Norris wil zwaardere straffen

In Japan kregen coureurs de vraag wat zij van het besluit van de stewards vonden. Een van de meer uitgesproken coureurs was Lando Norris. "Ik wil er niet te veel over kwijt, want dan creëer ik alleen maar controverse", zei de Brit nog eerst op een vraag van Motorsport.com. "Maar ik vind dat het hinderen [van Tsunoda] op de baan een straf had moeten opleveren. Het is niet alleen een kwestie van het team. Ik weet dat het team een boete heeft gekregen, maar het moet ook aan de coureur zijn om in zijn spiegels te kijken. Heel die ronde heb je niks anders te doen dan in je spiegels kijken, en het lijkt alsof veel mensen daar moeite mee hebben." De McLaren-coureur pleitte vervolgens voor zwaardere straffen omdat dit vaker gebeurt.

Pierre Gasly verbaasde zich ook over het besluit, mede doordat hij eerder dit jaar nog meerdere gridstraffen kreeg voor hetzelfde vergrijp. "Ik heb enkele zware beslissingen tegen me gehad, met een gridstraf van zes plaatsen in Barcelona vanwege hinderen. Dat was zeker minder erg dan wat ik gisteren heb gezien", zei de Fransman na de Grand Prix van Singapore. "Misschien is dit nu toegestaan, ik weet het niet. Ik zal het vragen."

Ook George Russell, voorzitter van coureursvakbond GPDA, maakte zich zorgen dat dit een precedent voor de toekomst zou scheppen. "Je wil consistentie hebben en het leek in enkele gevallen van die incidenten behoorlijk duidelijk. Ik weet het niet echt, om eerlijk te zijn", zei de Mercedes-coureur op donderdag. "Het was vreemd dat hij daarmee wegkwam. Het had geen impact op de resultaten. Maar het maakt niet uit of je de kampioenschapsleider bent of onderaan staat: als je iemand in de weg zit, moet je ervoor bestraft worden", oordeelde hij.