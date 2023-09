Max Verstappen had in Singapore zijn moeizaamste raceweekend van het jaar. Al vanaf vrijdag werd duidelijk dat de RB19 niet ontworpen was voor het unieke karakter van het stratencircuit. Voor de kwalificatie waren er op de auto van de Nederlander enkele set-up wijzigingen doorgevoerd, maar deze werkten enkel averechts. Om de situatie nog erger te maken, werden twee acties van de tweevoudig wereldkampioen onderzocht: In de tweede kwalificatie belemmerde hij AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda tijdens zijn snelle ronde en even later hield hij een aantal auto’s in de pitstraat op om een gat voor zichzelf te creëren. Beide acties werden na de kwalificatie onderzocht door de wedstrijdleiding, maar uiteindelijk werd besloten enkel reprimandes uit te delen.

Deze beoordeling deed de wenkbrauwen in de paddock fronsen. Meerdere collega’s hebben dit jaar namelijk wel een gridstraf van drie posities ontvangen voor dezelfde overtreding. Lando Norris wordt door Motorsport.com gevraagd naar de beoordeling van de stewards, waarop hij antwoordt: “Ik wil er niet te veel over kwijt, want dan creëer ik alleen maar controverse. Maar ik denk dat het blokken [van Tsunoda] op de baan een penalty had moeten zijn. Het is niet alleen een kwestie van het team. Ik weet dat het team een boete heeft gekregen, maar het moet ook aan de coureur zijn om in zijn spiegels te kijken. Heel die ronde heb je niks anders te doen dan in je spiegels kijken, en het lijkt alsof veel mensen daar moeite mee hebben”, meent de Brit.

Norris pleit voor zwaardere straffen voor het onbedoeld ophouden van collega’s tijdens de kwalificatie. “Omdat zoveel mensen het doen”, vertelt hij. “Het ruïneert je kwalificatie, het elimineerde Yuki en hij stond in Q1 op P1. Niemand lijkt het iets te boeien. En het gebeurt dit jaar een hoop, het is mij ook een paar keer overkomen, vooral met bepaalde teams.”

De coureurs laken de mate van consistentie van de wedstrijdleiding. Lewis Hamilton reageert op de beslissing om Verstappen tweemaal een reprimande te geven. “We werken altijd nauw samen met de FIA om meer consistentie te creëren, maar er zijn altijd wat variërende omstandigheden. We moeten daar zeker weten verder mee aan de slag”, vertelt de zevenvoudig wereldkampioen. Charles Leclerc stemt in met zijn collega, die ook verbaasd was dat de Nederlander geen gridstraf aan zijn broek kreeg. “Het is altijd een open discussie met de FIA, om onze standpunten uit te leggen en te verbeteren. Ik weet zeker dat we deze discussie bij de briefing gaan voeren.”

Verstappen zelf bagatelliseert de beslissing van de FIA en vertelt dat hij enkel zijn kant van het verhaal heeft uitgelegd. “Elke instantie is anders. Het enige wat ik over Singapore kan zeggen is dat ik heb uitgelegd wat er gebeurde toen ik in de auto zat met de informatie die me gegeven werd. Dat is het enige wat ik kon doen. Dan is het aan de stewards om een beslissing te maken.”

