Ferrari wint opnieuw: “Vandaag genieten, maar moeten gefocust blijven”

De vreugde was groot kort na afloop van de Grand Prix van Australië. Charles Leclerc verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap door voor de tweede keer dit seizoen te winnen. De Monegask deed dat op Albert Park op bijzonder dominante wijze: na de start en de twee herstarts wist hij snel een gat te slaan naar naaste achtervolger Max Verstappen, die overigens zou uitvallen. Aan de finish had Leclerc maar liefst 20 seconden voorsprong op nummer twee Sergio Perez. Het kan met recht een dominante overwinning genoemd worden en dat zorgt onvermijdelijk voor vergelijkingen met Michael Schumacher, maar teambaas Mattia Binotto wil daar niet al te veel van weten.

“Dat is een geweldige vergelijking, maar ik denk dat we ons op vandaag moeten blijven focussen”, vertelt Binotto voor de camera van Viaplay. “Het is heel fijn om te zien dat het team en de auto goed presteren en dat Charles werkelijk fantastisch rijdt. Het was een lang weekend, want op vrijdag was de start van het weekend lastig. De auto was niet in balans. Charles heeft het heel goed gedaan. Hij scoorde gisteren de pole en reed vandaag de snelste ronde, gecombineerd met een fantastische zege. We kunnen alleen blij zijn en het geeft veel voldoening, maar we weten dat het iedere race anders kan zijn. We genieten van vandaag, maar we moeten iedere race gefocust blijven.”

Tevreden over bandenmanagement

Een van de vlakken waarop Ferrari de meeste winst leek te boeken ten opzichte van Red Bull, was de bandenslijtage. Daar waar Verstappens tempo in de eerste stint op mediums al redelijk vroeg inzakte, kon Leclerc vooraan een verschroeiend tempo blijven rijden. “Het is lastig om het te vergelijken met anderen, want wij richten ons op onszelf”, stelt Binotto, die echter blij is met wat Ferrari op dit vlak heeft laten zien. “We wisten dat bandenmanagement dit weekend belangrijk zou worden en het was vandaag ook wat warmer, dus de balans en de afstelling van de auto waren belangrijk. Ik denk dat we het redelijk goed hebben gedaan en dat geldt ook voor Charles. Hij heeft qua bandenmanagement veel geleerd en vandaag heeft hij bewezen dat hij in staat is om dat uit te voeren.”

Aan de andere kant van de garage van Ferrari kende Carlos Sainz Jr. een moeilijk weekend. Na een mislukte kwalificatie werd hij in ronde 3 de eerste uitvaller, nadat hij via een uitstapje in het gras in het grind strandde. “Het is absoluut teleurstellend voor hem”, vindt Binotto. Zo’n verloop van de race kan echter gebeuren bij een start in de middenmoot. “Als je op P9 moet beginnen, dan is het moeilijker. Hij startte op de harde band en had op de grid een probleem met het stuur, dat soort dingen maken het moeilijker om je concentratie te vinden. Het is teleurstellend, maar ik ken Carlos en ik weet dat dit een belangrijke les voor hem is. Ik denk dat hij sterk terug gaat komen en in Imola gaat bewijzen dat hij snel kan zijn.”

Positief naar eerste thuisrace van 2022

Ferrari mag nu even nagenieten van de tweede zege in drie races – even veel als in de drie voorgaande seizoenen bij elkaar – maar daarna gaat de focus naar de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola. Binotto kijkt daar naar uit, zeker na de goede start van het seizoen. “Iedere race kan het anders zijn, maar het is geweldig om na zo’n resultaat terug te keren naar Italië met al onze fans en de tifosi. Ik denk dat we daar ook kunnen proberen om te genieten, want Ferrari doet het op dit moment goed. Het team presteert goed, de coureurs doen dat ook. We gaan absoluut proberen om ervan te genieten dat we voor onze tifosi mogen racen.”