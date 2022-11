Ferrari verklaart waarom Leclerc in Q3 op intermediates begon

Zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz wist zich in een verraderlijke kwalificatie voor de F1-sprintrace in Brazilië te plaatsen voor Q3, maar in dat laatste segment verliep het allemaal niet zoals Ferrari had gewild. Dat was voor een belangrijk deel te wijten aan de keuzes die de Scuderia zelf maakte in de aanloop naar de twaalf minuten durende strijd om pole-position. Hoewel het Braziliaanse asfalt nog droog was, zag Ferrari de regen naderen en besloot het team om Leclerc bij de start van Q3 als enige van het veld op intermediates op pad te sturen. Het bleek een cruciale misser: de Monegask kwam na twee ronden terug naar de pits om slicks te halen, maar eenmaal onderweg werd de rode vlag uitgehangen na het incident van George Russell. Daarna kwam de regen alsnog, waardoor Leclerc geen tijd noteerde en genoegen moet nemen met de tiende startpositie in de sprintrace.

Maar waarom nam Ferrari de gok om Leclerc op intermediates te laten rijden in Q3? Sportief directeur Laurent Mekies legt uit dat het team vanwege de naderende regen had besloten om de winkansen te spreiden door voor beide auto's een andere tactiek te kiezen. "Het is ietwat frustrerend omdat we beide auto's in Q3 hadden, waar we met een lastige keuze werden geconfronteerd. Enerzijds was het circuit nog droog en er is een gouden regel dat je altijd voor slicks moet kiezen als de baan droog is. Anderzijds verwachtten we ook dat er heel snel zware regen zou komen. Uiteindelijk besloten we daarom om de strategie van beide auto's te splitten", zegt Mekies.

Dat besluit viel niet in goede aarde bij Leclerc, die via de boordradio enkele cynische reacties gaf en na afloop zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken stak. Mekies weet dat dit inherent was aan de keuze van Ferrari om beide rijders op andere banden te laten rijden. "Op het moment dat je de auto's op die manier op pad stuurt, weet je dat er altijd één iemand blij gaat zijn en één iemand ontevreden gaat zijn. Dat is precies wat er gebeurde", erkent Mekies. "De regen kwam voor Charles net twee minuten te laat, terwijl het voor Carlos perfect getimed was. Het is wat het is: P5 en P10. Het is het begin van een lang, lang weekend."

Sainz geeft zichzelf schuld van vijfde startplek

Carlos Sainz reed bij aanvang van Q3 op papier dus wel op de juiste banden, maar hij slaagde er niet in om zich in de strijd om pole-position te mengen. Daar waar Kevin Magnussen knap zijn eerste pole pakte, kwam de Spanjaard van Ferrari niet verder dan P5. Daarvoor stak hij de hand in eigen boezem, want hij bleef niet foutloos in zijn enige run. "We probeerden vooraan in de rij te staan. We verloren echter redelijk wat tijd achter Charles en daardoor verloren we veel tijd ten opzichte van Kevin. Dat hield in dat hij waarschijnlijk iets droger asfalt had op dat moment dan wij", wijst Sainz een mogelijke oorzaak aan van zijn vijfde startpositie. "Ik probeerde hard te pushen, maar waarschijnlijk ging ik te ver. Ik maakte enkele grote fouten en had wat grote momenten die mij waarschijnlijk P2 of P3 hebben gekost."

