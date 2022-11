Leclerc reageert op blunder van Ferrari in F1-kwalificatie Brazilië

Ferrari wil de laatste races van dit jaar aangrijpen om volgend jaar sterker voor de dag te komen. Volgens beide coureurs is er met de auto an sich niet veel mis, maar moet met name de uitvoering beter. De laatste twee raceweekenden zien zij als een kans om in de praktijk te leren en bijvoorbeeld de strategische besluitvorming te verbeteren voor volgend seizoen. Tijdens de kwalificatie in Sao Paulo is dat glansrijk mislukt. Ferrari ging de mist in door Charles Leclerc aan het begin van Q3 als enige coureur op intermediates te zetten. Aan het eind van de pitstraat had de coureur al een voorgevoel dat deze gok niet goed zou uitpakken: "Sta ik nu als enige op intermediates...?"

Tijdens zijn eerste vliegende ronde bleek de keuze van Ferrari daadwerkelijk verkeerd, waarna Leclerc meermaals cynisch het woord 'beautiful' in de mond nam. Terwijl alle coureurs om hem heen een ronde op slicks konden klokken moest hij genoegen nemen met P10. Door de rode vlag en regen daarna is Q3 op een kansloze missie uitgedraaid voor de man achter het stuur.

"We zaten op regen te wachten die nooit is gekomen", vat Leclerc de beginfase van Q3 samen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de regen wel degelijk kwam, maar later dan dat Ferrari verwachtte. "Ik moet hier nog verder met het team over praten en we moeten echt kijken hoe we het beter kunnen doen in deze omstandigheden. Ik ben verschrikkelijk teleurgesteld. De snelheid zat in de auto, maar daar koop je zo weinig voor. Ik accepteerde de keuze van het team om voor intermediates te gaan, maar nogmaals: daarna zat ik op regen te wachten die niet is gekomen."

Leclerc benadrukt ook meteen dat Ferrari zich niet nog meer fouten kan permitteren in dit weekend. De sprintrace is aan de ene kant een geluk bij een ongeluk. Leclerc kan naar een 'normale' startpositie rijden voor de hoofdrace op zondag, met als keiharde voorwaarde dat er niets verkeerd mag gaan. "We moeten er nu echt bovenop zitten, ja, en alles goed doen in de rest van dit weekend."

Video: Leclerc spreekt zijn ongenoegen uit over de keuze voor intermediates