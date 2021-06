Ferrari-teambaas: “Gebrek aan stabiliteit nekt Mercedes”

Red Bull is bezig met een machtsgreep in de Formule 1. Het merk scoorde afgelopen weekend in Oostenrijk haar vierde achtereenvolgende overwinning en heeft het initiatief in de titelstrijd gegrepen. De dominante factor van de afgelopen jaren, Mercedes, kan momenteel niet tippen aan de RB16B en moet in de achtervolging om nog iets van het seizoen te maken. Hoewel Red Bull aanwijsbaar beter is geworden, waardoor Max Verstappen zijn voorsprong in het kampioenschap uit kan bouwen, stelt Ferrari-teambaas Binotto dat er ook andere factoren meespelen. Hij denkt dat de stabiliteit bij Red Bull een cruciale rol gespeeld heeft voor de prestaties van het team. Dit staat volgens hem in contrast met Mercedes, waar HPP-baas Andy Cowell en technisch directeur James Allison zijn vertrokken, maar ook met het feit dat Lewis Hamilton zo laat een nieuw contract tekende.

Gevraagd naar zijn visie op het duel tussen Mercedes en Red Bull, zei Binotto: “Voor we kijken naar het technische aspect en moeten we in eerste instantie toegeven dat Red Bull het geweldig gedaan heeft, maar we moeten ook kijken naar de manier waarop ze dat gedaan hebben. De uitstekende resultaten zijn ook het resultaat van een team dat al vele jaren heel stabiel is. Ondanks de moeilijkheden, ondanks een gebrek aan succes zijn ze doorgegaan met dezelfde groep en het verbeteren van de wagen. We zien nu het resultaat van noeste arbeid. Aan de andere kant hebben we de vorig jaar bij Mercedes wel wat significante interne veranderingen gezien, verschillende rollen zijn anders ingevuld. En de coureur tekende pas in februari een nieuw contract. Dat zijn signalen van die voor afleiding kunnen zorgen in deze situatie.”

'Honda heeft geen stap gezet met motor'

Hoewel Binotto geen vergelijking maakte met zijn eigen Ferrari, heeft hij in het verleden vaak aangegeven dat rust in de tent de beste oplossing was om de crisis bij de Italiaanse formatie op te lossen. Binotto is het niet eens met de suggestie van Mercedes dat Red Bull met een update van de motor gezorgd heeft voor betere prestaties. Hij suggereert dat Honda aan het begin van het seizoen iets minder vermogen kon gebruiken door problemen met de betrouwbaarheid, maar dat die zorgen nu verleden tijd zijn.

“Ik deel de mening die ik gelezen en gehoord hebt niet, de prestaties van de Honda-motor komen als we kijken naar de GPS-data overeen met wat we begin dit seizoen in Bahrein gezien hebben”, vervolgde Binotto. “Ze hebben het vermogen een beetje terug moeten schroeven door problemen met de betrouwbaarheid. Nu ze dat opgelost hebben, zitten ze weer op het niveau van de start van het seizoen. Er is geen stap gemaakt op het gebied van vermogen. Vanaf Bahrein hebben wij ook op hetzelfde niveau gezeten omdat we dat kunnen rijden met deze motoren. Voor Red Bull is het geen kwestie of ze een stap gezet hebben, dat zou volgens het reglement niet toegestaan zijn.”