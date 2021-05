Charles Leclerc bezorgde Ferrari zaterdag de eerste pole-position in anderhalf jaar tijd door in het derde deel van de kwalificatie twee tienden van een seconde sneller te gaan dan Max Verstappen. Tijdens zijn tweede vliegende ronde eindigde de Monegask in de muur, maar ondanks de schade aan zijn bolide kan de coureur zijn thuisrace wel gewoon vanaf de eerste startplek aanvangen.

De crash was voor Ferrari een flinke domper op de feestvreugde, maar de pole gaf wel opnieuw aan dat de Scuderia op de weg terug is na een desastreus 2020. Nadat het eerder dit seizoen al met McLaren vocht om de derde plek bij de constructeurs, weet Ferrari zich in Monaco voor het eerst in de strijd om de hoogste posities te mengen met Red Bull en Mercedes.

“Het voelt goed, absoluut. Om weer vooraan te kunnen vechten, om weer te kunnen vechten voor de pole”, vertelt sportief directeur Laurent Mekies. “Zowel Charles als Carlos zijn al het hele weekend snel, vanaf de eerste meters hier. Om nog altijd voorin te staan op het moment van de kwalificatie, wanneer Q3 aanbreekt, is absoluut een goed gevoel. Het is een mooie beloning voor al het harde werk dat er in is gestopt om de auto weer op die positie te krijgen. Dit is een stap die laat zien dat we de juiste kant op werken. We hebben nog altijd een hoop werk voor ons liggen, maar het gevoel is goed.”

Met de pole-position van Leclerc hoopt Ferrari in Monaco voor het eerst sinds Singapore 2019 weer eens een race te kunnen winnen. Hoewel Ferrari-teambaas Mattia Binotto op zijn hoede is voor Max Verstappen, denkt Mekies dat Leclerc, zeker op een circuit als Monaco waar inhalen zo lastig is, er goed voor staat met de pole.

“Ik denk niet dat er een coureur is die vanaf pole mag starten en niet denkt dat hij de race kan winnen”, vervolgt Mekies. “Natuurlijk, het is een totaal ander spelletje. Het is geen geheim dat we onze voorbereiding vooral hebben afgestemd op de kwalificatie, wat hier niet heel gek is. Maar we zijn daarvoor wel tot een extreem level gegaan. Dat heb je wel gezien op donderdag, toen mensen al hun vraagtekens zetten bij onze rondetijden. We probeerden gewoon het meeste uit de kwalificatie te halen.”

Na de eerste pole-position in anderhalf jaar, is het volgens Mekies wel duidelijk wat het volgende doel is: “Als je vooraan mag starten, ga je je focussen op het gevecht om de overwinning. Het zou een leugen zijn als we daar anders over zouden denken.”