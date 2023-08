Ferrari brengt ode aan Le Mans-zege met speciale F1-livery Monza

Vorig jaar bracht Ferrari al een eerbetoon aan het verleden door met een aangepaste kleurstelling af te reizen naar de Grand Prix van Italië. Destijds werd de F1-75 voorzien van gele vlakken op de motorkap en de endplates van de achtervleugel. Dat geel is naast een verwijzing naar de stadskleur van Modena ook onderdeel van het DNA van de Italiaanse sportwagenfabrikant. Ook voor de Italiaanse GP van 2023 heeft Ferrari besloten om de livery van wat gele accenten te voorzien, al zijn de ingrepen ditmaal minder groot dan vorig jaar. Zo is er op de motorkap ruimte voor een kleine strook geel, terwijl ook het uiteinde van de neus en de startnummers van Carlos Sainz en Charles Leclerc van deze kleur zijn voorzien.

Daar waar vorig jaar nog een eerbetoon aan het verleden werd gebracht, verwijst Ferrari met de speciale livery voor de SF-23 juist naar het heden. Met de aangepaste kleurstelling wordt in Monza namelijk de overwinning van Ferrari in de 24 uur van Le Mans gevierd. In samenwerking met AF Corse keerde Ferrari dit jaar terug in de endurance, waarbij het met de 499P Hypercar meteen toesloeg in Le Mans. Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi en James Caladon zegevierden met de bolide met startnummer 51 en bezorgden Ferrari daarmee de eerste eindzege in Le Mans sinds 1965. Giovinazzi en Pier Guidi zijn dit weekend namens de fabrikant ook te gast bij de Italiaanse GP. Ook wil het merk laten zien dat Ferrari ondanks alle avonturen op én naast het circuit één entiteit is.

Het blijft voor Ferrari echter niet bij een aangepaste livery voor de Italiaanse Grand Prix, want de veranderingen worden doorgetrokken naar de overalls en de helmen van Sainz en Leclerc. In de overalls komen de kleuren rood, zwart en geel terug, een verwijzing naar de traditionele kleuren van de fabrikant, en is het Ferrari-logo met de langgerekte F uitgebeeld. Leclerc krijgt intussen een overwegend gele helm toebedeeld voor de race op Monza, die hij in 2019 wist te winnen, terwijl teamgenoot Sainz het moet doen met een helmontwerp dat voor het grootste deel zwart is.