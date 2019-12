Ferrari investeert flink in Formule 1-project

Ferrari CEO Louis Camilleri liet tijdens een medialunch, waar Motorsport.com bij aanwezig was, weten dat de Italiaanse firma op financieel vlak een recordjaar achter de rug heeft met de introductie van de SF90 Stradale hybride-wagen. Dat heeft in Maranello gezorgd voor veel ‘lachende gezichten’, verklaarde hij. Wat betreft het Formule 1-project staat Ferrari er minder goed voor. De renstal staat al voor het elfde seizoen op rij zonder wereldtitel en Charles Leclerc eindigde als beste Ferrari-coureur op de vierde plaats in het kampioenschap. De positieve financiële resultaten van het bedrijf moeten ook het F1-programma gaan helpen, verklaarde Camilleri. “We zijn bereid te investeren”, zei Camilleri. “Gelukkig kunnen we ons dergelijke investeringen veroorloven omdat de rest van het bedrijf zo goed draait. Dan gaat het niet alleen over het aantrekken van mensen, maar ook over de infrastructuur.

Een van die investeringen is de bouw van een nieuwe simulator, waar men reeds mee is begonnen. Dat project loopt in gelijke tred met de bouw van de wagen voor 2020 en de voorbereidingen op 2021, als het nieuwe reglement en het budgetplafond ingevoerd worden. Het budget van Ferrari wordt dan fors gekort naar 175 miljoen doller, maar niet totdat de wagen voor 2021 ontwikkeld is. “Het wordt komend seizoen daardoor flink duurder”, zei Binotto op een vraag van Motorsport.com over de impact op het budget. “Het budget dat we tot onze beschikking hebben is nodig. Zeker nu er verschillende projecten parallel aan elkaar lopen. We zijn heel vroeg begonnen met de wagen voor 2021. Het budget ligt volgend jaar flink hoger, niet alleen wat betreft het geld maar ook wat betreft middelen en bemensing moeten we uitbreiden om alle programma’s te runnen. Dat is een situatie waar we nu mee te maken hebben.”

Geen zorgen om salarissen voor coureurs

Ondanks dat er door de invoering van het budgetplafond flink gekort wordt op de kosten in 2021, vallen de salarissen voor de coureurs daar niet onder. Dat heeft gezorgd voor de suggestie dat coureurs flink meer geld kunnen vragen als het nieuwe reglement succesvol is en de wagens een stuk dichter bij elkaar zitten. Gevraagd naar zijn kijk op de mogelijke salarisverhoging voor coureurs, zei Camilleri: “Daar maak ik me geen zorgen over.”

Ferrari verhoogde het budget voor het afgelopen seizoen flink, maar kwam bedrogen uit nadat het in de eerste helft van het seizoen geen race won en opnieuw verloor van Mercedes. Ondanks dat was Camilleri tevreden met wat hij zag van zijn nieuwe teambaas: “We moeten geduld hebben, we hebben stabiliteit en sereniteit nodig in het team”, zei hij. “Als je kijkt naar de historie van de Formule 1 en bekijkt welke teams het goed deden, wist je altijd zeker dat er sprake was van stabiliteit en rust in het team. Ze hebben geleerd om goed samen te werken. Dat is iets waar wij nu hard aan werken. Mattia heeft er veel tijd en energie ingestoken om dat te bereiken.”

Met medewerking van Scott Mitchell