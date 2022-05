Het Italiaanse team zit momenteel in een strijd verwikkeld met Red Bull en introduceerde afgelopen race in Spanje voor het eerst een flink aangepaste F1-75. De verbeteringen brachten vooruitgang. Charles Leclerc pakte pole en leek in de race onderweg naar de zege, maar een kapotte power unit voorkwam dit. Ferrari weet dat het juist nu in de aanval moet om de hernieuwde dreiging van Red Bull af te weren, maar is zich er ook van bewust dat het onder de limieten van het budgetplafond moet blijven. Vanwege beperkingen wachtte Ferrari tot Barcelona met updates en de volgende stap wordt naar verwachting in juli gezet tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto merkt op dat ook Monaco en Baku als stratencircuits een rol spelen in de planning van de Italianen. "Het budgetplafond bepaalt wat we kunnen doen. We moeten hier goed naar kijken en ons geld niet verspillen, dat kunnen we niet zomaar doen", aldus Binotto. "We komen met upgrades wanneer we een significante hebben en dus komen we niet elke race met een paar dingen. Bovendien gaan we naar Monaco waar je wellicht een nieuwe voorwielophanging moet meenemen voor de stuuruitslag en komt Baku niet veel later, dat ook een stratencircuit is. Ik verwacht dat we rond de race in het Verenigd Koninkrijk met nieuwe ontwikkelingen komen."

Het malheur bij Leclerc opende de deur voor Max Verstappen om zijn vierde zege van het seizoen te pakken en daarmee ook de leiding in het kampioenschap. Ondanks de uitvalbeurt stelde de Monegask de vooruitgang van de updates in Spanje bemoedigend voor hem was. "Uiteraard ben ik teleurgesteld met het probleem dat we hadden, maar aan de andere kant zijn er ook een hoop positieve punten", zegt Leclerc. "Gedurende het hele weekend werkte het pakket naar verwachting, dat is niet vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor ons tempo in de race en het bandenmanagement. In vergelijking met Red Bull waren we daar tijdens de laatste paar wedstrijden behoorlijk mee aan het worstelen, zondag was het sterk. Ik denk dat je in deze situaties er goed aan doet om naar de positieve punten te kijken."

Na de Grand Prix van Spanje werd de kapotte krachtbron meteen naar het hoofdkwartier in Maranello gevlogen. Het team onderzocht de gehele power unit en kwam tot de conclusie dat de turbo en MGU-H de boosdoeners waren en niet meer te repareren waren.