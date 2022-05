De Monegask leek op zondag af te stevenen op een comfortabele overwinning toen hij in de 27ste ronde van de race ineens vermogen verloor. Leclerc zette de F1-75 vervolgens in de pitstraat uit, waarna Max Verstappen er met de zege én de leiding in het WK vandoor ging.

Ferrari had op zondag nog geen antwoord op de vraag wat er precies mis was met de power unit van Leclerc. Het team wilde de motor eerst grondig analyseren in de fabriek in Maranello. De krachtbron is inmiddels terug in Italië en het onderzoek afgerond: de turbo en MGU-H blijken de boosdoeners te zijn geweest. Beide onderdelen zijn bovendien dermate beschadigd dat ze niet meer kunnen worden gemaakt.

“Na de power unit uit de auto van Leclerc te hebben onderzocht, hebben we geconstateerd dat de turbo en MGU-H beschadigd zijn en niet meer te repareren zijn”, laat Ferrari in een statement weten. “Na het probleem en de oorzaak ervan volledig geanalyseerd te hebben, zijn we er echter zeker van dat het probleem niet is opgetreden door een ontwerpfout of een gebrekkige betrouwbaarheid van deze twee componenten of een van de andere onderdelen van de power unit.”

Met dat laatste lijkt Ferrari te willen benadrukken dat er geen structurele problemen met de motor aan het licht te zijn gekomen, al viel er in Spanje met Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu ook nog een andere rijder uit als gevolg van een probleem met een Ferrari-motor. Volgens teambaas Mattia Binotto begaf de krachtbron van Leclerc het zonder enige waarschuwing vooraf. “Het probleem trad plotseling op”, aldus de Italiaan op zondagavond. “Charles bracht ons op de hoogte via de radio en daarna zagen de engineers het ook in de data. Dus het gebeurde heel plotseling.”

Leclerc was in Barcelona bezig aan zijn tweede power unit van het seizoen. Ferrari moet nu dus bekijken of zij voor de Grand Prix van Monaco teruggrijpt naar de componenten waarmee Leclerc aan het begin van het F1-seizoen reed of dat zij naar nieuwe onderdelen overstapt. Dit jaar mag een rijder slechts drie turbo’s en drie MGU-H’s gebruiken. De motorische pech die Leclerc in Spanje had, zou hem later in het seizoen dus ook nog een gridstraf kunnen opleveren.