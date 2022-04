Ferrari heeft geen spijt van late pitstop Leclerc in Imola

Leclerc leek op Imola op weg naar een solide derde plaats, achter Red Bull-duo Max Verstappen en Sergio Perez. In ronde 50 besloot Ferrari de Monegask echter binnen te halen voor een setje zachte banden, in de hoop daarmee de Mexicaan nog te kunnen verschalken. In zijn jacht op Perez ging de WK-leider echter over de grens in de Variante Alta en spinde. Hij kon zijn weg wel vervolgen, maar moest een extra stop maken voor een nieuwe voorvleugel. Uiteindelijk kwam Leclerc als zesde over de meet.

Ondanks de verloren punten in de strijd om de wereldtitel, heeft teambaas Mattia Binotto geen spijt van de beslissing: “Er is nooit sprake van spijt wanneer je een coureur vraagt om te pushen. Dat hoort bij ons werk, en het is hun werk om op de limiet te rijden. Fouten kunnen gebeuren. De auto’s van dit jaar zijn veel stijver op de kerbs. Je betaalt een veel hogere prijs voor een kleine fout. Dus geen spijt. We hebben de juiste keuze gemaakt en dat is alles.”

De Italiaan bevestigt dat het team voor de aanval koos met de extra pitstop en dat het niet uit nood geboren was door hoge bandendegradatie: “De voorbanden hielden het prima. Op dat punt in de race was de snelheid ten opzichte van Sergio Perez zeer vergelijkbaar, of net iets beter. Wij waren echter van mening dat het op die banden niet mogelijk was om Perez aan te vallen en in te halen, dus we kozen voor een pitstop. We hoopten dat ook zij zouden stoppen, wat het geval was. Nu reden ze allebei op nieuwe banden. Het was een reset van de race met vijftien ronden te gaan, en op zachte banden. Het pakte goed uit want Charles zat heel dicht achter Sergio en probeerde aan te vallen.”