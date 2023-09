Ferrari-teambaas Vasseur niet verrast door progressie McLaren

McLaren kwam in Oostenrijk met heel wat nieuwe onderdelen en sindsdien is de Formule 1-auto in handen van Lando Norris en Oscar Piastri een stuk sterker geworden. Eerstgenoemde pakte sinds de Grand Prix op de Red Bull Ring vier tweede plaatsen, terwijl zijn Australische teamgenoot afgelopen weekend in Japan voor het eerst naar het ereschavot mocht. De opmars van het Britse F1-team valt op. Frederic Vasseur is van mening dat McLaren begin dit jaar inderdaad ondermaats presteerde, maar bij vlagen al snelheid liet zien. De Fransman haalt daarbij de Spaanse kwalificatie als voorbeeld aan, waarin Norris de derde startplek bemachtigde.

"Ik weet niet of we precies dezelfde lezing van het seizoen hebben", antwoordt de Ferrari-teambaas op een vraag van Motorsport.com over de snelheid van de MCL60. "Ik denk dat ze begin dit jaar best tegen wat problemen aanliepen, maar dat ze zich vrij snel herpakten. In Spanje stonden ze namelijk al op de tweede startrij. Het was Max [Verstappen], Carlos [Sainz], Lando en Lewis [Hamilton]. Toen waren ze al competitief. Zo'n soort baan past waarschijnlijk ook beter bij hun auto. Het gaat niet alleen om het potentieel, ook de rijbaarheid is belangrijk. Elke keer als je een stap zet, doet de coureur dat ook. Dat veroorzaakt een soort sneeuwbaleffect, al is het nog steeds een kleine stap in vergelijking met Red Bull!"

Na de Japanse Grand Prix concludeert de chef dat de race op Suzuka bewees dat de Scuderia meer en meer het bandenprobleem onder controle krijgt, iets dat beide coureurs eerder dit jaar nog in de weg zat. Charles Leclerc werd vierde, achter de McLarens. Carlos Sainz werd zesde.

"Dit is weer een stap vooruit in vergelijking met begin dit jaar", zegt Vasseur over de bandenslijtage. "Aan de andere kant waren we misschien te voorzichtig. Ik denk dat iedereen banger was voor een hoge slijtage dan uiteindelijk het geval was. Tijdens de race was het prima. We hebben een goede stap gezet. In de eerste paar GP's was het bandenmanagement niet helemaal op orde. En met dit soort baantemperaturen liepen we op Suzuka risico. Toch leverden we prima werk. Alles was onder controle. De strategie werd goed uitgevoerd. Het was een goede stap."

