Ferrari onthult nieuwe technische structuur met hoofdrol voor ex-Mercedes-topman

Ferrari heeft Loïc Serra, die per 1 oktober aan de slag gaat en overkomt van Mercedes F1, aangewezen als technisch directeur voor het chassis. De Franse engineer zal in die rol verantwoording moeten afleggen aan teambaas Frédéric Vasseur, die deze rol van chassis-directeur tijdelijk op zich moest nemen na het aangekondigde vertrek van technisch directeur Enrico Cardile. Serra is als technisch directeur voor het chassis verantwoordelijk voor meerdere afdelingen. Zo vallen chassis project engineering, geleid door Fabio Montecchi, vehicle performance, geleid door Marco Adurno en aerodynamics, geleid door Diego Tondi, onder zijn verantwoordelijkheden. Ook track engineering, waar Matteo Togninalli aan het roer staat, en chassis operations, geleid door Diego Ioverno, behoren tot deze groep. Diezelfde Ioverno blijft overigens ook actief als sportief directeur van de Scuderia.

Op de afdeling voor de krachtbron is niks gewijzigd. Daar blijft Enrico Gualtieri aan als technisch directeur en zodoende overziet hij de ontwikkeling van de nieuwe motoren voor het seizoen 2026. Dan stapt de Formule 1 over op een nieuw reglement met ingrijpende veranderingen voor de krachtbron, met onder meer het afscheid van de complexe MGU-H en meer nadruk op het vermogen van de elektromotor.

Ferrari moest zoals gezegd een gat overbruggen na het vertrek van de 49-jarige Cardile. Na een samenwerking van bijna twintig jaar besloot de Italiaan om in te gaan op een aanbod van Aston Martin, waar hij als Chief Technical Officer aan de slag gaat zodra zijn periode van gardening leave ten einde komt. Cardile is een van de vele technische aanwinsten van Aston Martin binnen korte tijd. Het team nam eerder al Dan Fallows over van Red Bull Racing en het heeft er alle schijn van dat topontwerper Adrian Newey bij dat team herenigd zal worden met Fallows. Naar verluidt kondigt Aston Martin namelijk voor de Grand Prix van Azerbeidzjan aan dat Newey het team vanaf 2025 komt versterken.