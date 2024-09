Ferrari geeft toe: F1-race Monza gewonnen dankzij undercut Norris

Charles Leclerc profiteerde in de openingsronde van de Formule 1 Grand Prix van Monza volop van het gevecht tussen de McLaren-rijders Oscar Piastri en Lando Norris, maar nadat laatstgenoemde een geslaagde undercut plaatste, verloor Leclerc P2. De Monegask liet zijn ongenoegen blijken over de boordradio, want hij dacht op dat moment dat de kans op een tweede plaats of een zege verdween. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur vertelt na afloop van de race dat de undercut van Norris juist goed uitpakte voor Leclerc.

Volgens de Fransman was het prettig voor Leclerc dat Norris voor hem reed, want inhalen was normaal gesproken niet haalbaar. Daardoor kon Leclerc de banden rustig gebruiken en dat was nou net de sleutel tot succes op Monza. Dat anderen dat niet deden had Carlos Sainz al redelijk snel in de gaten. Over de boordradio liet hij weten: "Deze jongens gaan het heel lastig krijgen om het einde van de race te halen!" Dat bleek de waarheid, want van de topteams slaagde alleen Ferrari erin om een eenstopper succesvol uit te voeren.

Ook Pirelli-topman Mario Isola verklaart dat het 'rustig introduceren' van de banden door Leclerc de reden was van het laten werken van de eenstopper. De Italiaan laat weten dat dat de reden is waarom Ferrari minder kampte met graining dan de rest van het veld. "Als je kijkt naar wat er vrijdag in de long runs gebeurde, toen de coureurs de banden rustig introduceerden, toen was de degradatie veel, veel lager. De coureurs die vanaf de eerste ronde flink pushten, bij hen was de degradatie veel hoger", aldus Isola. "Het is lastig om dat in de race goed te doen, want je wil je positie op de baan behouden en kan niet te veel vertragen. Je hoeft dat niet te doen overigens, je moet alleen oppassen dat je de achter- en voorkant niet te veel onder stress zet om de graining te voorkomen. Ik geloof dat dat goed ging [bij Ferrari] in de openingsronden op de hards, waarna ze daarmee tot het einde konden doorrijden."

