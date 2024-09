Waarom Ferrari de slag om topontwerper Adrian Newey verloor

De voortekenen dat Adrian Newey volgend jaar aan de slag gaat als ontwerper bij Aston Martin zijn er te over. Zo laat teameigenaar Lawrence Stroll in een interview met Bloomberg weten dat "Adrian en ik niet slechts al maanden, maar eigenlijk al jaren met elkaar praten." Interessant is dat Stroll officieel nog niet mag zeggen dat Newey bij zijn stal in dienst treedt. Red Bull heeft bij zijn vertrek bedongen dat dat pas in september naar buiten mag komen, hoogstwaarschijnlijk volgende week dinsdag. En dus houdt Stroll het tegenover Bloomberg op: "Ik zou het geweldig vinden als Adrian bij ons team zou komen, en ik denk dat elk Formule 1-team op de grid er net zo over zou denken."

Dat Newey ingaat op het aanbod van het Engelse team is een slag in het gezicht van Ferrari dat ook nadrukkelijk naar de diensten van de ingenieur hengelde. In eerste instantie leek de Italiaanse stal zelfs de beste papieren te hebben. Teambaas Frédéric Vasseur had extra budget vrijgemaakt om Newey te paaien. De Engelsman zou niet in dienst treden bij Ferrari, maar als externe adviseur aan de slag gaan, waarbij hij zelfs in Groot-Brittannië mocht blijven wonen.

Stroll zou direct een tegenvoorstel hebben neergelegd dat Newey bijna niet kon weigeren. Het zou gaan om een bedrag van 100 miljoen euro verdeeld over drie jaar, plus een reeks bonussen afhankelijk van de resultaten van Aston Martin. In Italië zou men daarop de handdoek in de ring hebben gegooid: niet alleen om een biedingenoorlog met miljardair Stroll te voorkomen, maar ook vanwege het gevoel dat er geen echte liefde van Newey voor Ferrari was, iets wat het bestuur van Ferrari (John Elkann en Benedetto Vigna) zou hebben geïrriteerd. Vasseur probeert uit alle macht om in Maranello een samenhangend team te smeden dat voor elkaar door het vuur gaat. Een ontwerper in huis halen die niet in Italië gaat wonen is één ding, maar een ontwerper die voor het geld gaat en ook nog eens veelvoud van de rest van de staf verdient, komt die samenhang niet ten goede.

Geen Newey dus bij Ferrari, maar met de komst van Lewis Hamilton volgend jaar en de overwinning van Charles Leclerc afgelopen weekend in Monza, zit het wel goed met het zelfvertrouwen bij de Scuderia. Naar verwachting zal het team rond de Grand Prix van Singapore meer bekendmaken over de plannen voor komend seizoen.