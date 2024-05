Realisme overheerst bij F1-coureurs Ferrari: "Dit hadden we verwacht"

Carlos Sainz plaatste zich zaterdagmiddag op de vierde plaats voor de Formule 1-race van morgen, Charles Leclerc sloot aan met een vijfde stek. De verschillen met Max Verstappen op P1 en de beide McLarens op de tweede en derde plaats waren minimaal en de woorden positief, maar wie goed luisterde, kreeg toch de indruk dat de Ferrari-piloten op meer hadden gehoopt.

Die hoop was gebaseerd op de snelle tijden van de Scuderia op vrijdag en een prima Q1. Die sessie werd door Sainz en Leclerc op de medium banden afgewerkt en leverde opmerkelijk snelle rondetijden op. In Q2 en Q3 – op de zachtste band – moest Ferrari echter Verstappen en de McLarens voor zich dulden. Niet verrassend, aldus een berustende Sainz. "Als je naar de details kijkt dan zie je dat McLaren het hele weekend iets sterker was als het gaat om een enkel rondje, vooral op softs. We wisten bij het ingaan van de kwalificatie dat ze moeilijk te verslaan zouden zijn. En Max, dat weten we, die staat er altijd. Zelfs als ze de motor in de trainingen knijpen en het lijkt alsof ze het moeilijk hebben dan weten we dat ze er in de kwalificatie toch staan."

Carlos Sainz met gebogen hoofd in parc fermé Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

En dus is P4 niet zo heel gek. "Ik had het wat lastig op de zachte band", vervolgt Sainz. "Ik ben veel sneller op de medium en harde band en daar zal ik even naar moeten kijken, maar buiten dat is alles eigenlijk prima. Dit is waar we verwacht hadden te staan: net achter McLaren en Red Bull." Hoewel inhalen niet makkelijk is op Imola, geloof Sainz in zijn kansen. "Ja, ik denk dat het podium het doel moet zijn. En als er voor ons iets gebeurt dan de overwinning."

DRS-zone ingekort

Leclerc kwam achteraf iets minder opgeruimd over. "Ik ben ietwat teleurgesteld. Er zat vandaag niet veel meer in de auto... tsja, VT1 en VT2 ging uitstekend, maar we weten natuurlijk niet hoeveel brandstof de anderen aan boord hadden en ik heb het idee dat ze hun kaarten een beetje beter tegen de borst hebben gehouden dan wij. Dat resulteerde er in dat we vandaag net niet het verschil konden maken." En dat is jammer, vindt de Monegask. "Ja, want je hebt upgrades meegenomen en je rijdt thuis, dus dan wil je het goed doen. Maar goed, dit is het beste wat we konden doen en morgen moeten we er maximaal voor gaan."

Charles Leclerc is niet helemaal tevreden Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Daarbij heeft Leclerc hetzelfde doel voor ogen als Sainz. "Het einddoel blijft natuurlijk die overwinning. De auto heeft een prima racetempo, maar het circuit is lastig om op in te halen. Ik snap ook helemaal niet waarom ze de DRS-zone ingekort hebben, dat maakt het nog moeilijker. Maar oké, de strategie is er nog steeds, de snelheid is er en dus is een overwinning nog steeds mijn doel en als dat niet lukt dan is dat maar zo."