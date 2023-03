Ferrari hoopte in 2023 een nieuwe gooi te doen naar de wereldtitels, maar na de GP van Bahrein staat het team voor een enorme opgave om dat voor elkaar te krijgen. Nadat men het tempo in de kwalificatie goed kon bijbenen, bleek met name Red Bull Racing een maatje te groot in de race. Charles Leclerc viel uiteindelijk vanuit derde positie uit met technisch malheur, terwijl Carlos Sainz nog werd ingehaald door Fernando Alonso en genoegen moest nemen met de vierde stek. Wat daarbij vooral opviel, is dat de Ferrari SF-23 minder goed met de banden om leek te gaan dan Aston Martin en Red Bull - iets wat volgens Leclerc mede komt doordat hij en Sainz harder moeten pushen om enigszins bij te blijven.

Opvallend genoeg verklaarde performance engineer Jock Clear voorafgaand aan de race nog dat de bandenslijtage van Ferrari geen probleem zou vormen. Een onbegrijpelijke uitspraak, vindt voormalig F1-coureur Ralf Schumacher. "Ik weet niet hoe je zo'n grote fout kan maken bij een zelfinschatting", zegt de Duitser in gesprek met onze Duitse zusterpublicatie Formel1.de. "Je kon het bij de tests al zien. 's Avonds, in het donker, was de situatie natuurlijk beter, omdat de temperatuur dan een stuk lager is. Bahrein is natuurlijk een zwaar circuit voor de banden, wat betekent dat er ook circuits gaan komen waar anderen moeite hebben met de auto en waar Ferrari snel gaat zijn. Maar daar moeten ze echt aan gaan werken, want het probleem was er vorig jaar al en ik heb het gevoel dat het eerder slechter dan beter is geworden."

Vasseur maakt goede, duidelijke, ondubbelzinnige indruk

Schumacher weigert conclusies te trekken uit de GP van Bahrein, die niet altijd representatief is gebleken voor hoe de teams er daadwerkelijk voor staan. Ook wil hij niet zeggen dat de uitspraken van Clear bewijs zijn dat het Ferrari aan zelfbewustzijn ontbreekt. "Er is gewoon een bepaalde erfenis bij Ferrari en dat is niet de schuld van de huidige president. Het gaat terug naar de voormalige baas, die ook Alfa Romeo terugbracht. Het was zijn idee om van Ferrari weer een volledig Italiaans team te maken en terug te gaan naar dat DNA. In dat proces hebben ze denk ik veel dingen over het hoofd gezien", vervolgt Schumacher, die het gevoel krijgt dat de afkomst van de mensen in die periode belangrijker was dan het aantrekken van de beste mensen.

Voormalig teambaas Mattia Binotto heeft volgens Schumacher de eerste stappen gezet om wel weer de beste mensen aan te trekken, maar was daarin niet consequent genoeg. De nieuwe teambaas Frederic Vasseur is dat in zijn ogen juist wel. "Maar hij heeft gewoon tijd nodig. Hij nam het roer in januari over en toen was de auto al klaar. Zo moet je het bekijken. Maar wat mij nu al bevalt, is dat hij duidelijk en ondubbelzinnig spreekt. Hij zegt wat hem bevalt en wat hem niet bevalt, dat miste ik eerder", oordeelt Schumacher over Vasseur, die hij als analist van de Duitse tak van Sky Sports ook een betere gesprekspartner vindt dan Binotto. "Hij heeft er ook geen moeite mee om fouten toe te geven. Hij lost dat op, net als bijvoorbeeld de chaotische zaken als de strategie en pitstops. Ik denk dat hij dat heel, heel snel onder controle heeft."

Video: Leclerc moet Ferrari vanuit derde positie parkeren met pech