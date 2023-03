De seizoensstart in Bahrein is voor Ferrari niet verlopen zoals het team graag had gewild. Nadat het tempo er in de vrije training nog niet helemaal in leek te zitten, ging het al een stuk beter tijdens de kwalificatie. Charles Leclerc en Carlos Sainz namen plaats op de tweede startrij, waarbij er voor eerstgenoemde meer in leek te zitten door het overslaan van zijn tweede run. De Monegask spaarde daarmee een setje nieuwe softs uit voor de start van de race, waardoor hij in de run naar de eerste bocht de tweede stek kon overnemen van Sergio Perez. De tweede rijder van Red Bull Racing heroverde uiteindelijk na 25 ronden de tweede positie, waarna Leclerc in ronde 40 uitviel toen zijn motor er plotseling mee ophield.

"Het enige positieve van dit weekend is dat we de juiste keuze maakten in de kwalificatie door nieuwe softs over te houden", blikte Leclerc terug op het openingsweekend in Bahrein. Hij voelde na de start echter al aan dat het een kwestie van tijd was voordat Perez de tweede stek zou heroveren. "Zij zaten qua snelheid in hun eigen klasse, dus we konden ze niet echt bedreigen. Dat doet er echter niet toe, want we moeten de race uitrijden. Het draaide om het managen van de snelheid en het gat met de coureurs achter mij. Dat deed ik, want ik pushte niet echt, maar er was hoe dan ook niet genoeg snelheid in de auto om Red Bull uit te dagen."

Hoge bandenslijtage gevolg van snelheid missen?

Leclerc concludeerde dat Ferrari afgelopen winter qua topsnelheid de gewenste stap heeft gezet, maar dat het team nu in de bochten tekortkomt. "Het is niet goed genoeg. We zijn ver van Red Bull verwijderd, dus we moeten pushen en begrijpen wat zij tijdens de winter hebben gevonden. Ze zijn qua race pace namelijk van een andere planeet", vervolgde Leclerc, die vooral van de achterstand schrok doordat Ferrari in de kwalificatie nog aardig partij kon bieden. "Red Bull heeft denk ik iets groots gevonden en dat moeten wij ook doen. Het is lastig te begrijpen, want tussen de kwalificatie en race verandert de auto niet. Maar om een of andere reden zitten we over één ronde in de buurt, terwijl we tijdens sommige delen van de race één seconde per ronde missen. Dat verschil is enorm, dus daar moeten we naar kijken."

Ook de bandenslijtage van de Ferrari SF-23 liet in Bahrein wat te wensen over, zoals dat in grote delen van 2022 ook al het geval was. De verklaring daarvoor zocht de Scuderia toen in het feit dat de coureurs harder moesten pushen om bij de steeds sneller wordende Red Bulls in de buurt te blijven. De openingsrace van 2023 was van hetzelfde laken een pak, aldus Leclerc. "We zijn denk ik gewoon langzaam. De bandenslijtage speelt een rol, maar uiteindelijk missen we gewoon snelheid", concludeerde hij. "Het is lastig om slijtage en snelheid uit elkaar te halen. We zijn gewoon te langzaam in de race, waardoor wij hard moeten pushen en onze banden slopen. Red Bull lijkt in de race over zoveel meer snelheid te beschikken, waardoor zij de eerste ronden kunnen managen om daarna te pushen. Daardoor is de slijtage een stuk beter."

