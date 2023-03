Ferrari in de achtervolging: "Hebben niet de snelheid voor pole"

De wintertest verliep solide voor Ferrari, dat geen razendsnelle tijden klokte maar wel productief was en veel verschillende zaken heeft getest. Wel lieten de coureurs toen een tegenstrijdig geluid horen. Carlos Sainz was blij met het gevoel dat de SF-23 gaf, maar teamgenoot Charles Leclerc was nog niet echt te spreken over de bolide die Ferrari de eerste wereldtitel sinds 2008 moet opleveren. Na de eerste dag van de openingsrace, de Grand Prix van Bahrein, waren de Ferrari-teamgenoten het opnieuw niet helemaal met elkaar eens. Maar waar Sainz na de tests nog tevreden was, kon het gevoel in de auto hem vrijdag totaal niet bekoren.

"De auto reageerde simpelweg niet zoals ik had verwacht of zoals tijdens de test. Daarom heb ik ook iets meer moeite met de balans", geeft de Spanjaard aan waarom hij niet blij is. Hij sloot de tweede training uiteindelijk af op P14. "De auto is ook iets oncomfortabeler in vergelijking met hoe het was, maar we gaan er goed naar kijken. We verwachten dat het zaterdag weer in orde is." Sainz sloot de eerste training zelfs af op de laatste plek, nadat hij op zijn tweede set mediums in de rondte ging in bocht 9. "Het was een test die verkeerd ging. Daardoor heb ik wat tijd op de baan verloren, maar ook wat vrijheid en daar heb ik in VT2 waarschijnlijk de prijs voor betaald. De auto voelt niet hetzelfde als tijdens de test, dus we kijken naar wat daar de reden van kan zijn."

Aan de andere kant van de garage was Leclerc een stuk positiever na de vrijdagse actie in Sakhir. "Laten we zeggen dat het gevoel beter is dan tijdens de test", steekt de nummer vier van de tweede training van wal. "Tijdens de test hebben we op een inconsistente manier met de auto gereden doordat we veel dingen hebben geprobeerd, waardoor de auto niet vaak was zoals ik dat graag wil. Vandaag was dat wel het geval. Wat dat betreft ging het heel goed. Aan de andere kant lijkt Red Bull opnieuw een behoorlijke voorsprong te hebben op de rest, zoals we al dachten." Zodoende lijkt Leclerc de pole-position al uit zijn hoofd te hebben gezet. "Ik denk niet dat we daar de snelheid voor hebben."

Sainz niet verrast door sterk Aston Martin

De ogen van de hele F1-wereld zijn dit weekend ook gericht op Aston Martin Racing. Die renstal maakte een uitstekende indruk tijdens de wintertest en werd meteen tot favoriet gebombardeerd om de middenmoot te leiden. Na de vrijdagse actie in Bahrein lijkt er misschien nog wel meer in te zitten dan dat, getuige de snelste tijd van Fernando Alonso tijdens de tweede training. Dat er veel potentie is, wordt onderstreept door Lance Stroll, die ondanks de naweeën van zijn gebroken pols toch op P6 eindigde. Voor Sainz komt de goed ogende vorm van Aston Martin in ieder geval niet als een verrassing. "We zeiden het al. Ik denk dat we donderdag allemaal gezegd hebben dat wij ze in het gevecht verwachten."

Kan het in Silverstone gevestigde team dan echt de strijd aan met Red Bull Racing? "Dat weet ik niet zeker, maar wie weet? Ze lijken absoluut mee te doen in het gevecht", aldus Sainz. Leclerc verwacht intussen dat Aston Martin zaterdag iets minder sterk voor de dag gaat komen en hoopt dat de goede vorm in de hand gewerkt wordt door het Bahrain International Circuit. "Maar dat kan ik je niet met zekerheid vertellen, daar is het nog te vroeg voor. Ik denk dat Aston Martin nu wellicht iets sneller is geweest dan dat ze morgen zullen zijn, maar nogmaals: laten we dat afwachten. We weten het niet, dit is simpelweg wat ik denk."

Video: Sainz komt met de schrik vrij na snelle spin tijdens VT1